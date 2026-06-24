Bertekad Segera Kembali Super League, Semen Padang Menggila di Bursa Transfer

PADANG – Semen Padang FC menegaskan enggan berlama-lama meratapi nasib di kompetisi kasta kedua sepakbola Indonesia, Championship musim 2026-2027. Demi merealisasikan target promosi instan dan kembali ke panggung Super League pada musim berikutnya, manajemen tim berjuluk Kabau Sirah tersebut langsung melancarkan manuver agresif dengan berburu deretan pemain bintang di bursa transfer.

1. Perombakan Total

Tim asal Sumatera Barat itu dipastikan terdegradasi dari Super League 2025-2026. Tentunya hasil itu menjadi lecutan Semen Padang dalam membangun kekuatan tim yang lebih solid pada musim ini.

Langkah awal, Semen Padang merombak total tim kepelatihan dan memilih Nil Maizar sebagai pelatih baru. Selain itu, klub ini telah mengonfirmasi kedatangan sejumlah pilar baru untuk meningkatkan daya saing tim.

Beberapa nama yang resmi didatangkan antara lain Muhammad Rahmat (eks Bali United), Ariyanto Maring (eks PSMS Medan), Otto Kapisa, Muhammad Hargianto (eks PS Barito Putera), Irvan Mofu (eks PSS Sleman), dan Esteban Vizcarra (eks PSIS Semarang). Selain itu, ada mantan penggawa Timnas U-17, Andre Pangestu.

Persijap Jepara vs Semen Padang. (Foto: Instagram/semenpadangfcid)

Presiden Klub Andre Rosiade mengatakan timnya juga telah mendapatkan tanda tangan Bagas Kaffa. Manajemen Barito Putera selaku klub pemilik sebelumnya memberikan restu secara resmi agar sang pemain dapat membela Semen Padang pada musim ini guna menjaga menit bermain dan peluang kembali ke Tim Nasional.