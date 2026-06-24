Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement

HOME BOLA LIGA INDONESIA

Bertekad Segera Kembali Super League, Semen Padang Menggila di Bursa Transfer

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 24 Juni 2026 |19:56 WIB
Bertekad Segera Kembali Super League, Semen Padang Menggila di Bursa Transfer
Semen Padang bertekad kembali ke Super League. (Foto: Instagram/semenpadangfcid)
A
A
A

PADANG Semen Padang FC menegaskan enggan berlama-lama meratapi nasib di kompetisi kasta kedua sepakbola Indonesia, Championship musim 2026-2027. Demi merealisasikan target promosi instan dan kembali ke panggung Super League pada musim berikutnya, manajemen tim berjuluk Kabau Sirah tersebut langsung melancarkan manuver agresif dengan berburu deretan pemain bintang di bursa transfer.

1. Perombakan Total

Tim asal Sumatera Barat itu dipastikan terdegradasi dari Super League 2025-2026. Tentunya hasil itu menjadi lecutan Semen Padang dalam membangun kekuatan tim yang lebih solid pada musim ini.

Langkah awal, Semen Padang merombak total tim kepelatihan dan memilih Nil Maizar sebagai pelatih baru. Selain itu, klub ini telah mengonfirmasi kedatangan sejumlah pilar baru untuk meningkatkan daya saing tim.

Beberapa nama yang resmi didatangkan antara lain Muhammad Rahmat (eks Bali United), Ariyanto Maring (eks PSMS Medan), Otto Kapisa, Muhammad Hargianto (eks PS Barito Putera), Irvan Mofu (eks PSS Sleman), dan Esteban Vizcarra (eks PSIS Semarang). Selain itu, ada mantan penggawa Timnas U-17, Andre Pangestu.

Persijap Jepara vs Semen Padang. (Foto: Instagram/semenpadangfcid)
Persijap Jepara vs Semen Padang. (Foto: Instagram/semenpadangfcid)

Presiden Klub Andre Rosiade mengatakan timnya juga telah mendapatkan tanda tangan Bagas Kaffa. Manajemen Barito Putera selaku klub pemilik sebelumnya memberikan restu secara resmi agar sang pemain dapat membela Semen Padang pada musim ini guna menjaga menit bermain dan peluang kembali ke Tim Nasional.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/24/49/3226312/syahrul_trisna-OlMt_large.jpg
Arema FC Resmi Amankan Jasa Mantan Kiper Timnas Indonesia, Syahrul Trisna
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/24/49/3226302/ricky_pratama-GTs6_large.jpg
Reuni di Persebaya Surabaya, Bernardo Tavares Tantang Ricky Pratama Dongkrak Ketajaman Lini Depan Bajul Ijo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/23/49/3226038/persik_kediri_segera_memiliki_kandang_baru_di_tengah_musim_2026_2027-wZyx_large.jpg
Persik Kediri Segera Miliki Kandang Baru, Stadion Gelora Daha Jayati Ditarget Rampung 2027
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/23/49/3226037/adhyaksa_fc_resmi_pindah_kandang_dan_berganti_nama-GZzI_large.jpg
Adhyaksa FC Resmi Pindah Homebase, Ganti Nama Jadi Kalteng FC
https://pict.sindonews.com/dyn/850/pena/news/2026/06/24/11/1720883/cristiano-ronaldo-dan-perjuangan-melawan-waktu-di-piala-dunia-2026-oxx.jpg
Cristiano Ronaldo dan Perjuangan Melawan Waktu di Piala Dunia 2026
https://img.inews.id/media/750/files/inews_new/2026/06/24/timnas_inggris_bermain_imbang_0_0_kontra_ghana.jpg
Timnas Inggris Selamat dari Hukuman Penalti di Piala Dunia 2026, Dunia Heboh
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement