Ambisi Witan Sulaeman Persembahkan Gelar Juara Super League untuk HUT Ke-500 Jakarta

JAKARTA – Winger andalan Persija Jakarta, Witan Sulaeman, mengusung motivasi tinggi menjelang bergulirnya kompetisi Super League 2026-2027. Pemain berlabel timnas tersebut bertekad tampil habis-habisan demi membawa tim berjuluk Macan Kemayoran naik ke podium tertinggi, sekaligus menjadikannya sebagai kado ulang tahun emas yang ke-500 bagi Kota Jakarta pada tahun depan.

Manajemen Persija memang tidak main-main dalam menatap kompetisi kasta teratas di Tanah Air musim ini dengan mematok target juara. Langkah evaluasi besar-besaran pun langsung diambil, salah satunya dengan melakukan perombakan di kursi kepelatihan dari tangan Mauricio Souza ke juru taktik anyar, Shin Tae-yong.

Witan Sulaeman menegaskan kesiapannya untuk mengerahkan performa terbaik demi mendongkrak prestasi klub kebanggaan Jakmania tersebut. Guna mewujudkan misi besar itu, ia berkomitmen untuk menempa diri dan mempersiapkan fisiknya secara maksimal sebelum liga dimulai.

"Saya sebagai pemain harapannya ya pasti ingin menunjukkan yang terbaik untuk Persija Jakarta di musim depan," kata Witan di Jakarta, dikutip Jumat (3/7/2026).

Witan Sulaeman (Foto: Persija Jakarta)

1. Demi Gelar Juara

Pemain berusia 24 tahun itu optimis bahwa ambisi untuk merajai kompetisi domestik bukan sekadar impian belaka. Witan percaya seluruh jajaran di dalam tim memiliki visi yang sama dan siap bahu-membahu berjuang di setiap pertandingan musim depan.

"Semoga kita pemain dan pelatih, official semua bisa memberikan kado juara untuk ulang tahun Jakarta," sambung Witan.