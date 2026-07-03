Jurus Igor Tolic agar Pemain Persib Bandung Tancap Gas sejak Latihan Perdana pada 7 Juli 2026

PERSIB Bandung mulai mempersiapkan diri menyambut musim 2026-2027 dengan memberikan program latihan mandiri kepada seluruh pemain. Langkah tersebut dilakukan pelatih Persib Bandung Igor Tolic sebelum sesi latihan perdana yang dijadwalkan berlangsung pada 7 Juli 2026.

1. Jaga Kondisi Fisik Pemain Persib Bandung

Igor Tolic mengatakan program latihan mandiri bertujuan menjaga kondisi fisik para pemain selama masa libur. Dengan begitu, seluruh pemain diharapkan datang ke latihan perdana dalam kondisi yang siap menjalani program tim.

Igor Tolic berikan program latihan mandiri kepada pemain Persib Bandung. (Foto: Instagram/@persib)

Menurut Igor Tolic, pemberian menu latihan individu bukan hal baru di lingkungan Persib Bandung. Program tersebut telah menjadi bagian dari rutinitas tim dalam beberapa musim terakhir.

Ia menilai latihan mandiri merupakan prosedur standar yang penting untuk menjaga kebugaran pemain. Program itu juga membantu tim mempersiapkan latihan bersama dengan intensitas yang lebih tinggi sejak hari pertama.

"Seperti yang sudah berjalan dalam tiga tahun terakhir, para pemain mendapatkan program latihan khusus untuk mempersiapkan diri mereka sebelum mulainya latihan resmi," kata Igor Tolic, Okezone mengutip dari laman resmi Persib Bandung, Jumat (3/7/2026).

Dengan kondisi fisik yang tetap terjaga, Igor Tolic berharap sesi latihan perdana dapat langsung berjalan efektif. Tim pelatih pun tidak perlu memulai proses peningkatan kebugaran pemain dari tahap awal.