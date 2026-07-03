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Komentar Pertama Igor Tolic Usai Persib Bandung Kedatangan 3 Pemain Baru

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 03 Juli 2026 |12:53 WIB
Komentar Pertama Igor Tolic Usai Persib Bandung Kedatangan 3 Pemain Baru
Pemain Persib Bandung, Igor Tolic. (Foto: Instagram/persib)
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BANDUNG - Pelatih Persib Bandung, Igor Tolic, memberikan respons positif terhadap keaktifan manajemen klub dalam berburu amunisi baru menjelang bergulirnya musim kompetisi 2026-2027. Arsitek asal Kroasia tersebut menyambut hangat kedatangan tiga penggawa anyar sekaligus ke Skuad Maung Bandung, yakni Gabriel Mutombo (Prancis), Luka Menalo (Bosnia), dan pemain naturalisasi Timnas Indonesia, Sandy Walsh.

Khusus untuk Mutombo, Tolic memproyeksikannya untuk memperkuat lini pertahanan Persib. Dia terang-terangan menyatakan sudah tahu kualitas pemain berpaspor Prancis tersebut.

Menurutnya, karakter dan performa Mutombo sudah terpantau dengan baik oleh tim pelatih sejak kompetisi musim lalu. Jadi, dia optimistis pemain itu mampu menggantikan peran Federico Barba.

1. Rekam Jejak Mutombo

"Kami mengenal Gabriel Mutombo dari pertandingan tahun lalu (AFC Champions League 2 2025-2026)," kata Tolic dilansir dari laman Persib, Jumat (3/7/2026).

Gabriel Mutombo gabung Persib Bandung (Dok Persib)
Gabriel Mutombo gabung Persib Bandung (Dok Persib)

Musim lalu, Mutombo merupakan pemain Ratchaburi FC yang menyingkirkan Persib dengan agregat 3-1 pada ajang AFC Champions League 2 2025-2026. Pertemuan kedua tim tersebut terjadi dalam babak 16 besar.

 

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