Arema FC Datangkan Diego Landis dari Klub Malaysia, Pernah Bela FC Porto B

Arema FC Datangkan Diego Landis dari Klub Malaysia, Pernah Bela FC Porto B (Instagram/@aremafcofficial)

MALANG – Arema FC kembali memperkuat komposisi skuadnya menjelang bergulirnya Super League 2026-2027. Singo Edan -julukan Arema FC- secara bertahap mulai memperkenalkan pemain asing anyar mereka.

1. Arema FC Datangkan Diego Landis

Nama terbaru yang diumumkan adalah Diego Landis. Bek asal Brasil itu didatangkan dari klub Malaysia, Terengganu FC.

Diego Landis merupakan pemain kelahiran Paranavai, Brasil, pada 3 Mei 1998. Bek tengah tersebut diharapkan mampu menambah kekuatan sektor pertahanan Arema FC.

Landis yang memiliki tinggi badan 193 sentimeter mempunyai kemampuan duel udara mumpuni. Selain solid saat bertahan, dia juga dinilai tenang dalam mengalirkan bola dari lini belakang untuk memulai serangan.

Selama membela Terengganu FC musim lalu, Landis tampil konsisten di berbagai kompetisi. Dia mencatatkan 31 penampilan dengan koleksi satu gol dan satu assist selama berseragam Terengganu FC.

Karier profesional Landis dimulai bersama Desportivo Brasil pada periode 2017 hingga 2021. Dalam rentang waktu tersebut, dia sempat menjalani masa peminjaman ke klub Portugal, FC Porto B, pada 2018 hingga 2020.

Setelah meninggalkan Desportivo Brasil, Landis melanjutkan kariernya bersama Mirassol-SP pada 2021 hingga 2022. Dia kemudian dipinjamkan ke Villa Nova sebelum memutuskan berkarier di Thailand bersama Chiangrai United.

Bek berusia 28 tahun itu menghabiskan dua musim bersama Chiangrai United sebelum bergabung dengan Khon Kaen United pada 2024. Setelah semusim di Thailand, Landis melanjutkan petualangannya ke Liga Malaysia dengan memperkuat Terengganu FC.

2. Perkuat Lini Belakang

General Manager Arema FC, Yusrinal Fitriandi, menyambut positif kehadiran Landis di skuad Singo Edan. Menurutnya, pengalaman bermain di berbagai negara menjadi modal penting untuk menghadapi kompetisi musim depan.

"Kami menyambut Diego Landis sebagai bagian dari keluarga besar Arema FC. Kehadirannya diharapkan dapat memberikan kualitas, pengalaman, dan memperkuat kedalaman skuat di lini belakang," kata Yusrinal Fitriandi dikutip dari laman resmi PT Liga Indonesia Baru (I League), Selasa (14/7/2026).