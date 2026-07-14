Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement

HOME BOLA LIGA INDONESIA

Arema FC Datangkan Diego Landis dari Klub Malaysia, Pernah Bela FC Porto B

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 14 Juli 2026 |10:09 WIB
Arema FC Datangkan Diego Landis dari Klub Malaysia, Pernah Bela FC Porto B
Arema FC Datangkan Diego Landis dari Klub Malaysia, Pernah Bela FC Porto B (Instagram/@aremafcofficial)
A
A
A

MALANG Arema FC kembali memperkuat komposisi skuadnya menjelang bergulirnya Super League 2026-2027. Singo Edan -julukan Arema FC- secara bertahap mulai memperkenalkan pemain asing anyar mereka.

1. Arema FC Datangkan Diego Landis

Nama terbaru yang diumumkan adalah Diego Landis. Bek asal Brasil itu didatangkan dari klub Malaysia, Terengganu FC. 

Diego Landis merupakan pemain kelahiran Paranavai, Brasil, pada 3 Mei 1998. Bek tengah tersebut diharapkan mampu menambah kekuatan sektor pertahanan Arema FC.

Landis yang memiliki tinggi badan 193 sentimeter mempunyai kemampuan duel udara mumpuni. Selain solid saat bertahan, dia juga dinilai tenang dalam mengalirkan bola dari lini belakang untuk memulai serangan.

Selama membela Terengganu FC musim lalu, Landis tampil konsisten di berbagai kompetisi. Dia mencatatkan 31 penampilan dengan koleksi satu gol dan satu assist selama berseragam Terengganu FC.

Karier profesional Landis dimulai bersama Desportivo Brasil pada periode 2017 hingga 2021. Dalam rentang waktu tersebut, dia sempat menjalani masa peminjaman ke klub Portugal, FC Porto B, pada 2018 hingga 2020.

Setelah meninggalkan Desportivo Brasil, Landis melanjutkan kariernya bersama Mirassol-SP pada 2021 hingga 2022. Dia kemudian dipinjamkan ke Villa Nova sebelum memutuskan berkarier di Thailand bersama Chiangrai United.

Bek berusia 28 tahun itu menghabiskan dua musim bersama Chiangrai United sebelum bergabung dengan Khon Kaen United pada 2024. Setelah semusim di Thailand, Landis melanjutkan petualangannya ke Liga Malaysia dengan memperkuat Terengganu FC.

2. Perkuat Lini Belakang

General Manager Arema FC, Yusrinal Fitriandi, menyambut positif kehadiran Landis di skuad Singo Edan. Menurutnya, pengalaman bermain di berbagai negara menjadi modal penting untuk menghadapi kompetisi musim depan.

"Kami menyambut Diego Landis sebagai bagian dari keluarga besar Arema FC. Kehadirannya diharapkan dapat memberikan kualitas, pengalaman, dan memperkuat kedalaman skuat di lini belakang," kata Yusrinal Fitriandi dikutip dari laman resmi PT Liga Indonesia Baru (I League), Selasa (14/7/2026).

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/18/49/3225196/hansamu_yama_pranata-EKVR_large.jpg
Geliat Arema FC Sambut Super League 2026-2027: Permanenkan Hansamu Yama dan Pulangkan Tito
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/12/49/3224199/dalberto_luan_belo-CpIu_large.jpg
Dalberto Luan Belo Resmi Tinggalkan Arema FC
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/09/49/3223474/arema_fc-BzOa_large.jpg
Arema FC Lepas 3 Pemain, Salah Satunya Motor Serangan Musim Lalu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/26/49/3220878/lucas_frigeri-k6EW_large.jpg
Lucas Frigeri Resmi Tinggalkan Arema FC
https://pict.sindonews.com/webp/850/pena/news/2026/07/13/11/1727805/jadwal-semifinal-piala-dunia-2026-duel-penentu-final-ykj.webp
Jadwal Semifinal Piala Dunia 2026: Duel Penentu Final
https://img.inews.id/media/750/files/inews_new/2026/06/17/ruben_amorim.jpg
Ruben Amorim Siapkan Reuni Besar, Bintang MU Ini Diburu AC Milan
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement