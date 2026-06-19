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Geliat Arema FC Sambut Super League 2026-2027: Permanenkan Hansamu Yama dan Pulangkan Tito

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Jum'at, 19 Juni 2026 |04:12 WIB
Geliat Arema FC Sambut Super League 2026-2027: Permanenkan Hansamu Yama dan Pulangkan Tito
Geliat Arema FC Sambut Super League 2026-2027: Permanenkan Hansamu Yama dan Pulangkan Tito (Instagram/@hannsamuyama)
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MALANG - Arema FC terus menyusun skuad demi mengarungi musim 2-26-2027. Teranyar, Arema FC mempermanenkan bek senior Hansamu Yama Pranata. 

1. Permanenkan Hansamu Yama

Sebelumnya, Hansamu hanya berstatus pemain pinjaman dari Persija Jakarta pada putaran kedua musim lalu. Meski datang di tengah kompetisi, dia mampu beradaptasi dengan cepat dan langsung menjadi salah satu pemain penting di lini belakang tim.

Konsistensinya dalam menjaga pertahanan membuat manajemen tidak ragu melanjutkan kerja sama untuk musim depan.

"Pengalamannya, kepemimpinannya, serta kemampuannya di lini belakang menjadi nilai tambah bagi tim. Karena itu kami memutuskan untuk melanjutkan kerja sama dan mempermanenkan statusnya," ujar General Manajer Arema FC Yusrinal Fitriandi, melansir laman iLeague, Jumat (19/6/2026).

Hansamu Yama Pranata (Instagram/@hannsamuyama)
Hansamu Yama Pranata (Instagram/@hannsamuyama)

Diketahui, musim lalu Arema FC sempat menghadapi sejumlah persoalan di sektor pertahanan. Kehadiran pemain berusia 31 tahun itu memberikan ketenangan dan kestabilan yang sangat dibutuhkan tim.

Sebagai mantan pemain Timnas Indonesia dia menghadirkan pengalaman yang membuat koordinasi lini belakang menjadi lebih solid. Kehadirannya juga diharapkan dapat membantu pemain-pemain muda berkembang melalui teladan yang diberikan di lapangan maupun ruang ganti.

 

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