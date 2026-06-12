Dalberto Luan Belo Resmi Tinggalkan Arema FC

MALANG - Arema FC kembali melepas pemain sebelum musim 2026-2027. Teranyar, Dalberto Luan Belo pergi meninggalkan Arema FC.

Dalberto telah 2 musim memperkuat Arema FC. SeIama itu pun menjadi tumpuan di lini depan.

1. Dalberto Tinggalkan Arema

Dia resmi mengakhiri kebersamaannya dengan Arema FC setelah kontraknya berakhir pada 10 Juni 2026 dan tidak diperpanjang untuk kompetisi musim depan.

Penyerang asal Brasil tersebut bukan sekadar pemain asing yang datang dan pergi. Dalam dua musim terakhir, dia menjelma menjadi salah satu figur paling berpengaruh di lini serang Arema FC.

Ketajamannya di depan gawang sering kali menjadi pembeda ketika tim membutuhkan gol. Sementara kerja kerasnya sepanjang pertandingan membuatnya mendapat tempat khusus di hati para pendukung.

Suasana laga PSBS Biak vs Arema FC di Super League 2025-2026. (Foto: Instagram/aremafcofficial)

Sejak bergabung dengan Arema FC, mantan pemain Madura United FC itu langsung menunjukkan kapasitasnya sebagai predator kotak penalti. Kepercayaan yang diberikan manajemen dibalas dengan performa yang konsisten dari musim ke musim.

Ia total mencatatkan 68 kali penampilan, dengan torehan 36 gol.

Produktivitasnya terlihat dari catatan gol yang terus meningkat. Pada ajang turnamen Piala Presiden 2024, Dalberto mencetak dua gol. Kemudian ia menyumbang 15 gol pada Liga 1 musim 2024-2025 sebelum tampil semakin tajam dengan torehan 19 gol di Super League 2025-2026.

Statistik tersebut menjadikannya salah satu striker paling produktif yang dimiliki Arema FC dalam beberapa tahun terakhir.