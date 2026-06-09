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Arema FC Lepas 3 Pemain, Salah Satunya Motor Serangan Musim Lalu

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Selasa, 09 Juni 2026 |11:32 WIB
Arema FC Lepas 3 Pemain, Salah Satunya Motor Serangan Musim Lalu
Arema FC Lepas 3 Pemain, Salah Satunya Motor Serangan Musim Lalu (iLeague)
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MALANG - Arema FC merombak susunan skuad untuk mengarungi musim 2026-2027. Setidaknya, 3 pemain sudah dilepas Arema FC pada awal bulan ini. 

1. Arema FC Lepas 3 Pemain

Manajemen tim mengumumkan tiga nama yang dipastikan tidak lagi menjadi bagian dari skuat musim depan. Ketiganya adalah Iksan Lestaluhu, Valdeci Moreira, dan Agusti Ardiansyah.

Keputusan tersebut menjadi langkah awal evaluasi tim setelah berakhirnya kompetisi musim lalu. Ketiga pemain datang dari latar belakang yang berbeda, mulai dari talenta muda binaan klub hingga pemain asing yang sempat menjadi motor serangan.

Iksan Lestaluhu menjadi salah satu nama pertama di bulan ini yang diumumkan berpisah dengan klub. Winger kiri asal Tulehu, Maluku, itu mengakhiri kebersamaan setelah kurang lebih dua tahun membela Arema FC.

Selama membela tim Singo Edan, pemain berusia 22 tahun tersebut mencatatkan 30 penampilan dan menyumbangkan dua gol. Dia juga sempat memperkuat Arema FC U-20 dengan empat penampilan. Dalam perjalanannya, dia ikut menjadi bagian dari skuat yang menjuarai turnamen pramusim Piala Presiden 2024.

General Manager Arema FC, Yusrinal Fitriandi mengatakan keputusan berpisah tidak menutup peluang Iksan Lestaluhu untuk terus berkembang sebagai pemain profesional di masa depan.

Suasana laga PSBS Biak vs Arema FC di Super League 2025-2026. (Foto: Instagram/aremafcofficial)
Suasana laga PSBS Biak vs Arema FC di Super League 2025-2026. (Foto: Instagram/aremafcofficial)

“Usia yang sangat baik untuk terus berkembang sebagai seorang pesepak bola profesional. Kami mendoakan agar ia meraih kesuksesan di klub barunya nanti, mendapatkan lebih banyak kesempatan bermain, dan mampu mengembangkan seluruh potensinya," tutur Yusrinal, melansir laman iLeague, Selasa (9/6/2026).

Selain itu, Arema FC mengumumkan berakhirnya kerja sama dengan gelandang serang asal Brasil, Valdeci Moreira yang kontraknya habis pada 31 Mei 2026. Kontraknya tidak diperpanjang untuk musim berikutnya.

Dia menjadi salah satu pemain yang cukup berpengaruh dalam membangun serangan tim musim lalu. Dalam 26 penampilan di Super League 2025/26, ia mencatatkan lima gol dan dua assist.

 

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