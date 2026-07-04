Alasan Kuat Robi Darwis Tinggalkan Persib Bandung dan Gabung Arema FC

MALANG - Mantan pemain Persib Bandung, Robi Darwis, akhirnya buka suara terkait keputusannya menyeberang ke Arema FC untuk mengarungi Super League 2026-2027. Pemain muda asal Cianjur ini menegaskan faktor keseriusan manajemen tim Singo Edan dalam mendekati dirinya menjadi alasan utama ia mantap memilih berlabuh ke Kota Malang.

Kehadiran Robi menjadi salah satu langkah Arema FC dalam memperkuat kedalaman skuad. Pemain yang mampu bermain di beberapa posisi tersebut diharapkan menambah variasi strategi tim asuhan Marcos Santos.

1. Berburu Menit Bermain

Bagi Robi, keputusan meninggalkan Persib bukanlah sesuatu yang diambil secara mendadak. Dia mengaku telah mempertimbangkan berbagai hal sebelum akhirnya menerima pinangan Arema FC.

Menjelang berakhirnya kompetisi musim lalu, Robi belum mendapatkan kepastian mengenai masa depannya di Persib. Situasi itu membuatnya meminta sang agen untuk membuka komunikasi dengan sejumlah klub.

"Saya melihat keseriusan itu datang dari Arema FC. Alhamdulillah negosiasinya berjalan, jadi tidak banyak lika-liku dan tidak perlu menunggu lama," kata Robi Darwis dikutip dari laman resmi I.League, Sabtu (4/7/2026).

Robi Darwis gabung Arema FC. (Foto: Instagram/aremafcofficial)

Pemain yang akan berusia 23 tahun pada Agustus 2026 itu juga menginginkan klub yang bisa memberikan kesempatan berkembang. Menit bermain menjadi salah satu pertimbangan penting dalam menentukan pelabuhan barunya.

Keseriusan Arema FC semakin terlihat melalui kontrak berdurasi dua musim yang diberikan kepada Robi. Hal itu membuatnya semakin mantap menerima tawaran bergabung dengan Singo Edan -julukan Arema FC-.

"Saya juga ingin mengangkat tim yang memang meminati saya," tutur Robi.