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Terus Bergeliat untuk Super League 2026-2027, Arema FC Pertahankan 2 Penjaga Gawangnya

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 26 Juni 2026 |03:17 WIB
Terus Bergeliat untuk Super League 2026-2027, Arema FC Pertahankan 2 Penjaga Gawangnya
Arema FC mempertahankan dua penjaga gawangnya jelang Super League 2026-2027 termasuk Adi Satryo (Foto: Instagram/@adisatryoo)
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AREMA FC terus bergeliat menyambut Super League 2026-2027. Mereka memutuskan untuk mempertahankan dua penjaga gawangnya yakni Muhammad Adi Satryo dan Gianluca Pandeynuwu.

Keputusan tersebut menunjukkan komitmen klub untuk menjaga stabilitas tim untuk musim baru. Selain itu, Arema ingin mempertahankan fondasi yang telah dibangun dalam beberapa musim terakhir.

1. Kualitas dan Karakter

Arema FC vs Persita Tangerang. (Foto: Instagram/aremafcofficial)

General Manager Arema FC, Yusrinal Fitriandi, menegaskan keputusan mempertahankan kedua penjaga gawang itu bukan tanpa pertimbangan matang. Ia menilai Adi dan Gianluca memiliki kualitas serta karakter yang dibutuhkan tim.

"Kehadiran mereka memberikan kedalaman skuat yang baik di posisi penjaga gawang untuk menghadapi kompetisi musim depan," ujar Yusrinal dilansir dari i.League, Jumat (26/6/2026).  

Lebih lanjut, Yusrinal menyatakan evaluasi yang dilakukan tidak hanya melihat performa individu, tetapi juga kebutuhan teknis tim secara keseluruhan. Dua kiper itu masih masuk kriteria yang dibutuhkan oleh Skuad Singo Edan.

 

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