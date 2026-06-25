Arema FC Pertahankan 7 Pemain Lokal Jelang Super League 2026-2027

MALANG – Arema FC langsung membangun kekuatan jelang Super League 2026-2027. Mereka memutuskan mempertahankan tujuh penggawa lokal dari skuad musim 2025-2026.

General Manager Arema FC, Yusrinal Fitriandi mengatakan, timnya memilih mempertahankan fondasi tim. Tujuh pemain lokal yang dipertahankan, yakni Johan Ahmat Farizi, Dendi Santoso, Jayus Hariono, Bayu Setiawan, Dwiki Mardiyanto, Dimas Aryaguna, serta Achmad Maulana Syarif.

"Kami ingin mempertahankan kerangka tim yang sudah ada. Mereka memiliki peran masing-masing dan menjadi bagian penting dalam perjalanan Arema FC musim lalu,” kata Yusrinal, dikutip dari laman resmi ILeague, Kamis (25/6/2026).

“Selain kualitas di lapangan, mereka juga memahami kultur klub dan menjadi contoh bagi pemain-pemain muda," imbuhnya.

1. Identitas

Alfarizi, Dendi Santoso, dan Jayus Hariono telah menjadi bagian dari identitas Arema FC karena merupakan putra asli Malang. Sementara Jayus Hariono terus memperlihatkan peran penting di lini tengah melalui kerja keras dan konsistensinya.

Selain itu, Arema FC juga memberi ruang bagi pemain muda untuk terus berkembang, yakni Bayu Setiawan, Dwiki Mardiyanto, dan Dimas Aryaguna. Kepercayaan itu dalam menyiapkan generasi penerus yang mampu menjaga prestasi Singo Edan pada masa depan.