Tak Sekadar TC, Shin Tae-yong Bocorkan Persija Jakarta Bakal Jalani 4 Laga Uji Coba di Thailand

DEPOK – Pelatih Persija Jakarta, Shin Tae-yong (STY), mengonfirmasi agenda matang yang akan dijalani anak asuhnya selama pemusatan latihan (TC) di Thailand. Pelatih asal Korea Selatan tersebut mengungkapkan skuad Macan Kemayoran tidak hanya fokus berlatih fisik dan taktik, melainkan juga bakal melakoni hingga empat pertandingan uji coba di negeri Gajah Perang tersebut.

Persija Jakarta terus mematangkan persiapan menjelang Super League 2026-2027. Selain berlatih intens, Macan Kemayoran juga aktif merekrut pemain untuk memperkuat tim.

Total delapan pemain sudah didatangkan oleh Persija menjelang kompetisi Super League 2026-2027. Di antaranya ada Denis Kolinger, Kerim Memija, dan yang terbaru adalah Kwon Chang-hoon.

Keseriusan Persija menatap kompetisi musim depan juga terbukti dengan akan mengadakan pemusatan latihan di luar negeri. Rencananya, Macan Kemayoran akan bertolak ke Thailand.

Pelatih Persija Jakarta, Shin Tae-yong. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)

1. Agenda Uji Tanding

Pemusatan latihan itu akan berlangsung pada 27 Juli - 16 Agustus 2026. Selama hampir tiga pekan di Negeri Gajah Putih, pasukan Shin Tae-yong juga akan melakoni empat pertandingan uji coba. Meski begitu, Shin tak mengungkap tim mana saja yang akan dihadapi oleh Persija.

"Pertama-tama setelah pergi ke sana kami akan melakukan latihan, latihan taktik kami, dan di bagian akhir sekitar tiga pertandingan, paling banyak empat pertandingan, sekitar tiga sampai di empat pertandingan," ungkap Shin Tae-yong kepada awak media, termasuk Okezone di Persija Training Ground, Depok, Jawa Barat pada Jumat 17 Juli 2026 kemarin.

Meski demikian, tidak semua pemain akan ikut serta dalam pemusatan latihan di Thailand. Sebab, beberapa pemain Persija Jakarta diketahui sedang membersamai Timnas Indonesia.