Resmi Tinggalkan Persib Bandung, Layvin Kurzawa: I Love You Bobotoh!

PESEPAKBOLA asal Prancis, Layvin Kurzawa, mengucapkan salam perpisahan kepada Persib Bandung. Ia tidak memperpanjang kontrak bersama Persib Bandung, klub yang dibelanya dalam lima bulan terakhir.

1. Sebut Indonesia Spesial

Layvin Kurzawa didatangkan Persib Bandung pada 25 Januari 2026. Ia dikontrak manajemen Maung Bandung -julukan Persib Bandung- selama enam bulan atau hingga 31 Mei 2026.

Banyak orang yang mengernyitkan dahi ketika Persib Bandung membuat keputusan merekrut eks pemain Paris Saint-Germain (PSG) tersebut. Sebab, sebelum direkrut, Kurzawa sempat menganggur selama enam bulan, mengingat klub terakhir yang dibelanya adalah Boavista (Liga Portugal) pada akhir 2024-2025.

Benar saja ketika awal-awal membela Persib Bandung, stamina Kurzawa sempat dikritik. Ia kesulitan bermain dengan intensitas tinggi bersama Persib Bandung.

Kurzawa resmi tinggalkan Persib Bandung. (Foto: Instagram/@kurzawa)

Meski begitu, suporter Persib Bandung tetap memberikan dukungan kepada Kurzawa. Perlakuan baik itu dibalas Kurzawa dengan tuntas.

Ia sempat mencatatkan assist luar biasa saat Persib Bandung menang comeback 4-2 atas Bhayangkara FC. Selama membela Persib Bandung, ia turun dalam sembilan dengan koleksi satu assist.

“Lima bulan terakhir di Indonesia benar-benar sangat spesial. Saya menemukan negara yang luar biasa, klub yang penuh semangat, dan para suporter hebat yang membuat saya merasa diterima sejak hari pertama,” kata Kurzawa di akun Instagram-nya, @kurzawa.

“Tentu saja, saya sebenarnya ingin melanjutkan perjalanan ini, tetapi dalam sepakbola terkadang keputusan tidak berada di tangan kita. Saya menghormati keputusan klub dan saya pergi dengan penuh rasa syukur atas momen-momen yang telah kami lalui bersama,” lanjut pemegang 13 caps bersama Timnas Prancis ini.