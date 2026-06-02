Presiden FIFA Gianni Infantino Surati Erick Thohir, Beri Selamat untuk Persib Bandung yang Juara Super League 2025-2026

BANDUNG – Pencapaian luar biasa Persib Bandung sebagai kampiun Super League 2025-2026 mendapatkan apresiasi tertinggi langsung dari orang nomor satu di tubuh federasi sepak bola dunia (FIFA), Gianni Infantino. Melalui unggahan di akun Instagram resmi klub (@persib), manajemen Pangeran Biru membagikan kabar membanggakan mengenai datangnya surat apresiasi tersebut.

Surat resmi dari Presiden FIFA itu diteruskan kepada pihak klub melalui perantara Ketua Umum PSSI, Erick Thohir.

1. Pesan Hangat Infantino

Dalam surat resmi yang ditandatangani pada tanggal 28 Mei itu, Gianni Infantino secara khusus membubuhkan tajuk bertuliskan 'Selamat kepada Persatuan Sepakbola Indonesia Bandung'. Surat tersebut menjadi bukti sahih bahwa sepak terjang anak asuh Bojan Hodak sepanjang musim kompetisi ini terpantau jelas oleh radar sepak bola global.

"Melalui surat ini, saya dengan senang hati mengucapkan selamat kepada juara Indonesia yang baru saja dinobatkan, Persib!" tulis Infantino dalam isi suratnya, dikutip Selasa (2/6/2026).

Infantino juga memuji konsistensi performa yang ditunjukkan oleh Beckham Putra dan kawan-kawan hingga akhirnya mampu mengamankan gelar paling bergengsi di Indonesia tersebut.

FIFA ucapkan selamat kepada Persib Bandung

"Upaya dan hasil mereka yang konsisten sepanjang musim telah membuahkan hasil, menghasilkan gelar penting ini. Selamat kepada setiap anggota tim dan klub atas pencapaian yang luar biasa ini," tambah pria asal Swiss tersebut pada paragraf kedua suratnya.

Tak lupa, Infantino turut menyisipkan rasa terima kasihnya kepada Erick Thohir serta jajaran PSSI atas dedikasi tanpa henti dalam memajukan sepak bola di Tanah Air.