Link Live Streaming Persib Bandung vs Arema FC di Super League 2025-2026 Malam ini!

BANDUNG – Persib Bandung mengusung misi wajib menang saat menjamu Arema FC dalam lanjutan pekan ke-29 Super League 2025-2026. Pertandingan krusial ini akan dihelat di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Jumat (24/4/2026) pukul 19.00 WIB.

Pangeran Biru saat ini masih kukuh di puncak klasemen dengan raihan 65 poin. Namun, posisi mereka sedang terancam lantaran hanya berselisih dua angka dari Borneo FC yang menempel ketat di peringkat kedua.

Hasil imbang 2-2 melawan Dewa United pada laga sebelumnya menjadi alarm keras bagi skuad asuhan Bojan Hodak untuk segera kembali ke jalur kemenangan.

1. Mentalitas Juara

Manajer Persib Bandung, Umuh Muchtar, memberikan instruksi tegas kepada seluruh pemain untuk tidak lagi membuang poin. Di sisa enam pertandingan musim ini, Umuh menegaskan bahwa kekuatan mental adalah kunci untuk mempertahankan singgasana klasemen dari kejaran Borneo FC dan Persija Jakarta.

"Enam laga lagi, tidak ada kalah. Menang, menang, menang. Intinya itu dan tim tetap semangat," tegas Umuh Muchtar.

Umuh juga menambahkan bahwa para pemain harus segera melupakan kekecewaan di laga sebelumnya.

"Pemain semua kecewa, para pemain sangat sakit. Tapi saya sudah menyampaikan, masih ada waktu," tukasnya.