Bobotoh Cantik Mega Rully Amelia Prediksi Persib Bandung Sikat Arema FC 2-1

BOBOTOH cantik bernama Mega Rully Amelia memprediksi Persib Bandung akan menang tipis 2-1 atas Arema FC di pekan ke-29 Super League 2025-2026. Ia yakin Singo Edan perlu diwaspadai.

Duel Persib Bandung vs Arema FC akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kota Bandung, Jawa Barat, Jumat (24/4/2026) pukul 19.00 WIB. Partai ini diprediksi akan panas.

1. Bukan Lawan Mudah

Mega mengaku tetap yakin Persib bisa meraih hasil maksimal. Meski begitu, ia menilai Arema bukan lawan yang mudah dikalahkan.

“Persib tetap harus waspada, karena Arema juga tim kuat. Tapi saya optimistis Persib bisa menang,” ujar Mega, Jumat (24/4/2026).

Remaja berusia 18 tahun itu secara langsung memprediksi pertandingan akan berakhir dengan skor tipis 2-1 untuk Persib. Menurutnya, dukungan penuh Bobotoh di stadion akan menjadi faktor penting dalam mendongkrak performa tim.

Mega juga menilai kondisi skuad Persib yang saat ini relatif lengkap menjadi modal besar. Ia menyebut para pemain Maung Bandung memiliki mental juara yang bisa menjadi pembeda dalam laga krusial tersebut.