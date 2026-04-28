HOME BOLA LIGA INDONESIA

Persija Jakarta Gilas Persis Solo 4-0 di SUGBK yang Sunyi, Mauricio Souza Maklumi Kekecewaan Jakmania

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 28 April 2026 |08:40 WIB
Persija Jakarta Gilas Persis Solo 4-0 di SUGBK yang Sunyi, Mauricio Souza Maklumi Kekecewaan Jakmania
Persija Jakarta Gilas Persis Solo 4-0 di SUGBK yang Sunyi. (Foto: Instagram/persija)
JAKARTA - Pelatih Persija Jakarta, Mauricio Souza, memberikan respons terkait sepinya tribun Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) saat timnya menjamu Persis Solo di laga lanjutan Super League 2025-2026. Souza mengaku sangat memahami jika basis massa suporter merasa kurang puas dengan grafik performa Macan Kemayoran belakangan ini.

Laga antara Persija Jakarta versus Persis Solo tersebut digelar di SUGBK pada Senin 27 April 2026 malam WIB. Pemandangan di tribun tampak sangat kontras dengan laga-laga besar biasanya, di mana stadion kebanggaan Indonesia itu terlihat melompong.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, hanya ada sekitar belasan ribu suporter yang hadir langsung di stadion berkapasitas 78.000 kursi tersebut. Kosongnya sebagian besar sektor penonton pun menjadi sorotan utama selepas laga.

Mengenai fenomena ini, Souza menilai ketidakhadiran penonton adalah bentuk protes halus atas penampilan Persija yang sempat inkonsisten. Padahal, saat ini Macan Kemayoran sedang berada di jalur krusial dalam perebutan gelar juara Super League 2025-2026.

1. Kekecewaan Suporter

"Saya mengerti itu penonton kurang puas. Jadi mungkin pertandingan hari Senin malam itu tidak mendukung untuk banyak orang datang menonton," tutur Souza dalam konferensi pers pascalaga kontra Persis Solo, dikutip pada Selasa (28/4/2026).

Persija Jakarta vs Persis Solo 0-0 di babak pertama Okezone
Persija Jakarta vs Persis Solo 0-0 di babak pertama Okezone

Sebagai informasi, Persija Jakarta saat ini menghuni posisi ketiga klasemen sementara dengan koleksi 62 poin dari 30 pertandingan. Mereka terpaut empat poin dari Persib Bandung dan Borneo FC yang masih kokoh di puncak klasemen.

Persaingan semakin sengit karena kedua rival tersebut masih memiliki tabungan satu pertandingan lebih banyak. Kendati demikian, Souza menegaskan bahwa anak asuhnya tidak boleh menyerah dan harus terus berjuang hingga titik darah penghabisan.

 

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/28/49/3215083/dony_tri_pamungkas-myLf_large.jpg
Penyebab Dony Tri Pamungkas Kurang Tertarik Gabung Klub Polandia Legia Warszawa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/27/49/3215051/wiljan_pluim_bahagia_saat_membela_psm_makassar_wiljanpluim-W5f7_large.jpg
Curhat Wiljan Pluim soal Gaji di Indonesia: Di Belanda Uangnya Tak Sebesar Indonesia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/27/49/3215048/hasil_persija_jakarta_vs_persis_solo_di_super_league_2025_2026_persija-4sJ7_large.jpg
Persija Jakarta Bantai Persis Solo 4-0, Dekati Persib Bandung dan Borneo FC!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/27/49/3215033/hasil_babak_pertama_persija_jakarta_vs_persis_solo_di_super_league_2025_2026_persija-jbqU_large.jpg
Gol Fabio Calonego Dianulir, Hasil Persija Jakarta vs Persis Solo 0-0 di Babak Pertama
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/04/28/11/1700881/hasil-liga-inggris-manchester-united-menang-tipis-lawan-brentford-casemiro-cetak-gol-pembuka-vwy.webp
Manchester United Menang Tipis Lawan Brentford, Casemiro Cetak Gol Pembuka
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/02/17/arema_fc_meraih_hasil_positif_di_beberapa_laga_ter.jpg
Jadwal Arema FC Vs Persebaya di Super League, Derby Jatim Kick Off Jam Berapa?
