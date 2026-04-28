Persija Jakarta Gilas Persis Solo 4-0 di SUGBK yang Sunyi, Mauricio Souza Maklumi Kekecewaan Jakmania

JAKARTA - Pelatih Persija Jakarta, Mauricio Souza, memberikan respons terkait sepinya tribun Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) saat timnya menjamu Persis Solo di laga lanjutan Super League 2025-2026. Souza mengaku sangat memahami jika basis massa suporter merasa kurang puas dengan grafik performa Macan Kemayoran belakangan ini.

Laga antara Persija Jakarta versus Persis Solo tersebut digelar di SUGBK pada Senin 27 April 2026 malam WIB. Pemandangan di tribun tampak sangat kontras dengan laga-laga besar biasanya, di mana stadion kebanggaan Indonesia itu terlihat melompong.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, hanya ada sekitar belasan ribu suporter yang hadir langsung di stadion berkapasitas 78.000 kursi tersebut. Kosongnya sebagian besar sektor penonton pun menjadi sorotan utama selepas laga.

Mengenai fenomena ini, Souza menilai ketidakhadiran penonton adalah bentuk protes halus atas penampilan Persija yang sempat inkonsisten. Padahal, saat ini Macan Kemayoran sedang berada di jalur krusial dalam perebutan gelar juara Super League 2025-2026.

1. Kekecewaan Suporter

"Saya mengerti itu penonton kurang puas. Jadi mungkin pertandingan hari Senin malam itu tidak mendukung untuk banyak orang datang menonton," tutur Souza dalam konferensi pers pascalaga kontra Persis Solo, dikutip pada Selasa (28/4/2026).

Sebagai informasi, Persija Jakarta saat ini menghuni posisi ketiga klasemen sementara dengan koleksi 62 poin dari 30 pertandingan. Mereka terpaut empat poin dari Persib Bandung dan Borneo FC yang masih kokoh di puncak klasemen.

Persaingan semakin sengit karena kedua rival tersebut masih memiliki tabungan satu pertandingan lebih banyak. Kendati demikian, Souza menegaskan bahwa anak asuhnya tidak boleh menyerah dan harus terus berjuang hingga titik darah penghabisan.