Gol Fabio Calonego Dianulir, Hasil Persija Jakarta vs Persis Solo 0-0 di Babak Pertama

PERSIJA Jakarta dan Persis Solo masih bermain 0-0 hingga babak pertama berakhir dalam lanjutan pekan ke-30 Super League 2025-2026 yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senin (27/4/2026) malam WIB.

Skuad Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- sempat mencetak gol via sepakan Fabio Calonego, memanfaatkan umpan silang Bruno Tubarao. Namun, setelah melihat Video Asisstant Referee (VAR), gol dianulir karena salah satu pemain Persija Jakarta lebih dulu terjebak offside.

Persija Jakarta vs Persis Solo 0-0 di babak pertama. (Foto: Andri Bagus/Okezone)

Jalannya Pertandingan

Persija Jakarta bermain agresif sejak menit awal laga dengan langsung menekan Persis Solo. Skuad asuhan Mauricio Souza berusaha keras mencetak gol cepat.

Skuad Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- hampir unggul lebih dahulu atas Persis Solo. Sayangnya, gol Fabio Calonego pada menit ke-28 dianulir setelah wasit melakukan pengecekan VAR.

Di saat bersamaan, skuad Laskar Sambernyawa -julukan Persis Solo- masih kesulitan keluar dari tekanan Persija Jakarta. Alhasil, mereka hanya mengandalkan serangan balik, tetapi belum memberikan ancaman ke lini pertahanan tuan rumah.