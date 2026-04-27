Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Gol Fabio Calonego Dianulir, Hasil Persija Jakarta vs Persis Solo 0-0 di Babak Pertama

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Senin, 27 April 2026 |19:55 WIB
Persija Jakarta ditahan Persis Solo di babak pertama. (Foto: Instagram/@persija)
A
A
A

PERSIJA Jakarta dan Persis Solo masih bermain 0-0 hingga babak pertama berakhir dalam lanjutan pekan ke-30 Super League 2025-2026 yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senin (27/4/2026) malam WIB.

Skuad Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- sempat mencetak gol via sepakan Fabio Calonego, memanfaatkan umpan silang Bruno Tubarao. Namun, setelah melihat Video Asisstant Referee (VAR), gol dianulir karena salah satu pemain Persija Jakarta lebih dulu terjebak offside.

Persija Jakarta vs Persis Solo 0-0 di babak pertama. (Foto: Andri Bagus/Okezone)

Jalannya Pertandingan

Persija Jakarta bermain agresif sejak menit awal laga dengan langsung menekan Persis Solo. Skuad asuhan Mauricio Souza berusaha keras mencetak gol cepat.

Skuad Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- hampir unggul lebih dahulu atas Persis Solo. Sayangnya, gol Fabio Calonego pada menit ke-28 dianulir setelah wasit melakukan pengecekan VAR.

Di saat bersamaan, skuad Laskar Sambernyawa -julukan Persis Solo- masih kesulitan keluar dari tekanan Persija Jakarta. Alhasil, mereka hanya mengandalkan serangan balik, tetapi belum memberikan ancaman ke lini pertahanan tuan rumah.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement