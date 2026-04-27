Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Curhat Wiljan Pluim soal Gaji di Indonesia: Di Belanda Uangnya Tak Sebesar Indonesia!

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 27 April 2026 |21:15 WIB
Curhat Wiljan Pluim soal Gaji di Indonesia: Di Belanda Uangnya Tak Sebesar Indonesia!
Wiljan Pluim (kedua dari kanan) bahagia saat membela PSM Makassar. (Foto: Instagram/@wiljanpluim)
A
A
A

MANTAN pemain PSM Makassar, Wiljan Pluim, membocorkan alasan kenapa memilih berkarier di Indonesia ketimbang bertahan di negara asalnya, Belanda. Wiljan Pluim mengaku bayaran sebagai pesepakbola di Indonesia jauh lebih besar ketimbang merumput di Belanda.

1. Karier Sepakbola Wiljan Pluim

Wiljan Pluim sempat membela sejumlah klub Eredivisie pada 2008 hingga 2015. Beberapa klub Eredivisie yang dibela Wiljan Pluim adalah Vitesse Arnhem, Roda JC, PEC Zwolle dan Willem II.

Pada musim panas 2015, Wiljan Pluim sempat tidak memiliki klub. Sampai akhirnya pada Desember 2015 atau setelah menganggur sekira enam bulan, Wiljan Pluim dikontrak klub asal Vietnam, Binh Duong FC.

Wiljan Pluim saat membela PSM Makassar
Wiljan Pluim saat membela PSM Makassar

Dari sinilah, karier sepakbola Wiljan Pluim di Asia Tenggara dimulai. Pada Agustus 2016, Wiljan Pluim hengkang ke Liga Indonesia untuk berkarier bersama PSM Makassar.

Bersama PSM Makassar lah, nama Wiljan Pluim melonjak. Ia muncul tak hanya menjadi idola suporter PSM Makassar, tapi juga pencinta sepakbola Tanah Air.

Selama membela PSM Makassar, ia mengemas 47 gol dan 51 assist dari 178 penampilan di semua kompetisi. Berkat bantuan gol dan assist Wiljan Pluim, PSM Makassar memenangkan trofi Piala Indonesia 2019 dan Liga 1 2022-2023.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/27/49/3215048/hasil_persija_jakarta_vs_persis_solo_di_super_league_2025_2026_persija-4sJ7_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/27/49/3215033/hasil_babak_pertama_persija_jakarta_vs_persis_solo_di_super_league_2025_2026_persija-jbqU_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/27/49/3215007/hasil_bali_united_vs_psm_makassar_di_super_league_2025_2026_baliunitedfc-Jc3K_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/27/49/3215000/laga_persija_vs_persib_hampir_pasti_digelar_di_sugbk_okezone-ghSM_large.jpg
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/04/27/51/1700633/daftar-17-atlet-timnas-voli-putri-indonesia-proyeksi-tiga-turnamen-internasional-2026-mrn.webp
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/04/27/msp_fc.jpg
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement