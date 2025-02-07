Kisah Mantan Pemain PSM Makassar Wiljan Pluim, Pernah Melihat Ular Sebesar Anaconda saat Berlatih di Stadion Mattoangin

Wiljan Pluim pernah melihat ular sebesar Anaconda saat berlatih di Stadion Mattoangin (Foto: Instagram/@wiljanpluim)

KISAH mantan pemain PSM Makassar Wiljan Pluim menarik untuk diulas. Sebab, ia pernah melihat ular sebesar Anaconda saat berlatih di Stadion Mattoangin, Makassar!

Pluim merupakan gelandang kelahiran Zwolle, Belanda 4 Januari 1989. Namanya dikenal sebagai legenda PSM Makassar.

1. Pertama

Juku Eja merupakan klub pertama Pluim di Indonesia. Bersama PSM, ia main hampir tujuh tahun.

Di klub tersebut, Pluim meraih gelar juara Liga 1, Piala Indonesia, hingga pemain terbaik Liga 1 2022-2023. Ia kini sudah tidak lagi berkarier di Indonesia.

2. Kondisi Alam

Salah satu hal yang membuat Pluim kagum dengan Indonesia adalah kondisi alam yang masih sangat natural. Salah satu momen yang menurutnya tak terlupakan adalah melihat ular di lapangan ketika sedang berlatih di Stadion Mattoangin, Makassar.

Pluim melihat dengan mata kepalanya sendiri petugas pengelola lapangan berjalan keluar sembari memegang ular sepanjang tiga kaki mirip Anaconda. Namun, ia hanya berani melihat dan melanjutkan latihan.