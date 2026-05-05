Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil Madura United vs Bali United di Super League 2025-2026: Menang 2-0, Laskar Sape Kerrab Menjauh dari Zona Degradasi!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 05 Mei 2026 |17:34 WIB
Hasil Madura United vs Bali United di Super League 2025-2026: Menang 2-0, Laskar Sape Kerrab Menjauh dari Zona Degradasi!
Madura United vs Bali United di Super League 2025-2026. (Foto: Instagram/maduraunited.fc)
A
A
A

BANGKALAN Madura United meraih kemenangan krusial atas Bali United di pekan ke-31 Super League 2025-2026, pada Selasa (5/5/2026) sore WIB. Bermain di Stadion Gelora Bangkalan, tim berjuluk Laskar Sape Kerrab itu tepatnya menang dengan skor meyakinkan 2-0.

Kemenangan atas Bali United jelas menjadi hasil yang sangat penting bagi tim tuan rumah. Pasalnya tambahan 3 poin membuat Madura United kini menjauh dari zona degradasi.

Madura United yang awalnya berada di peringkat ke-15, satu posisi di atas tiga terbawah, kini naik ke urutan ke-14 dengan 32 poin. Madura United kini unggul 5 angka atas Persis Solo yang berada di peringkat ke-16, zona degradasi.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Pada menit ke-6, Madura United berhasil membuka keunggulan atas Bali United. Kepastian itu setelah Iran Junior mampu mencatatkan namanya di papan skor.

Setelah tertinggal, Bali United bermain lebih agresif untuk segera menyamakan kedudukan. Namun, upaya Skuad Serdadu Tridatu —julukan Bali United— belum berbuah manis karena pertahanan Madura United masih cukup kukuh.

Madura United vs Bali United. (Foto: Instagram/maduraunited.fc)
Madura United vs Bali United. (Foto: Instagram/maduraunited.fc)

Sampai akhir babak pertama tidak ada tambahan gol lagi dalam laga itu. Sementara waktu Madura United masih unggul atas tim lawan dengan skor 1-0.

Babak Kedua

Madura United dan Bali United bermain dengan cukup ngotot di awal babak kedua. Kedua langsung silih bergantinya melancarkan serangan, tetapi belum ada gol tambahan.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/05/49/3216550/marc_klok-oKH0_large.jpg
Komentar Berkelas Marc Klok Lihat Persaingan Makin Panas di Akhir Musim Super League 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/05/49/3216523/pramono_anung-VcGz_large.jpg
Pramono Anung Turun Tangan, Teka-teki Venue Duel Persija Jakarta vs Persib Bandung Segera Terjawab
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/05/49/3216461/berikut_tiga_klub_super_league_yang_terancam_degradasi_musim_2025_2026-vNxX_large.jpg
3 Klub Super League yang Terancam Terdegradasi Musim 2025-2026, Nomor 1 Persis Solo!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/05/49/3216429/3_alasan_persib_bandung_akan_juara_super_league_2025_2026_persibcoid-YiCS_large.jpg
Jelang Lawan Persija, 3 Alasan Persib Bandung Akan Juara Super League 2025-2026!
https://pict.sindonews.com/webp/850/pena/news/2026/05/05/11/1703465/jadwal-semifinal-liga-champions-arsenal-vs-atletico-madrid-patah-mitos-meriam-london-xzi.webp
Jadwal Semifinal Liga Champions Arsenal vs Atletico Madrid: Patah Mitos Meriam London
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/04/25/marc_marquez_meraih_pole_position_setelah_tampil_t.jpg
Fakta Mengejutkan! Marc Marquez Dipaksa Balapan di Luar Batas pada MotoGP 2026
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement