Hasil Madura United vs Bali United di Super League 2025-2026: Menang 2-0, Laskar Sape Kerrab Menjauh dari Zona Degradasi!

BANGKALAN – Madura United meraih kemenangan krusial atas Bali United di pekan ke-31 Super League 2025-2026, pada Selasa (5/5/2026) sore WIB. Bermain di Stadion Gelora Bangkalan, tim berjuluk Laskar Sape Kerrab itu tepatnya menang dengan skor meyakinkan 2-0.

Kemenangan atas Bali United jelas menjadi hasil yang sangat penting bagi tim tuan rumah. Pasalnya tambahan 3 poin membuat Madura United kini menjauh dari zona degradasi.

Madura United yang awalnya berada di peringkat ke-15, satu posisi di atas tiga terbawah, kini naik ke urutan ke-14 dengan 32 poin. Madura United kini unggul 5 angka atas Persis Solo yang berada di peringkat ke-16, zona degradasi.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Pada menit ke-6, Madura United berhasil membuka keunggulan atas Bali United. Kepastian itu setelah Iran Junior mampu mencatatkan namanya di papan skor.

Setelah tertinggal, Bali United bermain lebih agresif untuk segera menyamakan kedudukan. Namun, upaya Skuad Serdadu Tridatu —julukan Bali United— belum berbuah manis karena pertahanan Madura United masih cukup kukuh.

Sampai akhir babak pertama tidak ada tambahan gol lagi dalam laga itu. Sementara waktu Madura United masih unggul atas tim lawan dengan skor 1-0.

Babak Kedua

Madura United dan Bali United bermain dengan cukup ngotot di awal babak kedua. Kedua langsung silih bergantinya melancarkan serangan, tetapi belum ada gol tambahan.