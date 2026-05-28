Ibrahimovic Nyaris Baku Hantam dengan Allegri

JAKARTA - Kekacauan terjadi di internal AC Milan jelang musim 2025-2026 berakhir. Bahkan, penasihat bagi pemilik AC Milan yakni RedBird Capital, Zlatan Ibrahimovic, nyaris baku hantam dengan pelatih Massimiliano Allegri.

1. Nyaris Baku Hantam

Melansir Football Italia, Kamis (28/5/2026), ada 2 laporan mengenai kekacauan di tubuh AC Milan jelang musim ini berakhir. Pertama, Zlatan Ibrahimovic bersitegang dengan Allegri. Bahkan, Direktur Olahraga AC Milan, Igli Tare, harus memisahkan keduanya.

Sebelumnya telah disebutkan, ada banyak ketegangan di balik layar antara Allegri dan Ibrahimovic. Namun, surat kabar Corriere della Sera menegaskan, ketegangan itu bahkan lebih dari yang diperkirakan sebelumnya.

Surat kabar tersebut mengklaim, keduanya terlibat perkelahian fisik di sebuah restoran. Di restoran itu, hadir pula CEO Giorgio Furlani. Mereka harus dipisahkan Tare.

2. Berharap Gagal Lolos ke Liga Champions

Berikutnya, ada pula laporan yang lebih mengkhawatirkan. Menurut laporan Corriere della Sera, ketika Alexis Saelemaekers mencetak gol pembuka beberapa menit setelah pertandingan terakhir Serie A musim ini melawan Cagliari, satu-satunya anggota tim direksi yang merayakan di tribun adalah Tare.

Sumber tersebut mengisyaratkan, hal ini terjadi karena para direktur lainnya tahu bahwa dengan lolos Liga Champions, akan membuat pemecatan Allegri dan Tare menjadi lebih sulit dan mahal.