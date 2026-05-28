Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Ibrahimovic Nyaris Baku Hantam dengan Allegri

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Kamis, 28 Mei 2026 |13:03 WIB
Ibrahimovic Nyaris Baku Hantam dengan Allegri
Pelatih AC Milan Massimiliano Allegri
A
A
A

JAKARTA - Kekacauan terjadi di internal AC Milan jelang musim 2025-2026 berakhir. Bahkan, penasihat bagi pemilik AC Milan yakni RedBird Capital, Zlatan Ibrahimovic, nyaris baku hantam dengan pelatih Massimiliano Allegri. 

1. Nyaris Baku Hantam

Melansir Football Italia, Kamis (28/5/2026), ada 2 laporan mengenai kekacauan di tubuh AC Milan jelang musim ini berakhir. Pertama, Zlatan Ibrahimovic bersitegang dengan Allegri. Bahkan, Direktur Olahraga AC Milan, Igli Tare, harus memisahkan keduanya. 

Sebelumnya telah disebutkan, ada banyak ketegangan di balik layar antara Allegri dan Ibrahimovic. Namun, surat kabar Corriere della Sera menegaskan, ketegangan itu bahkan lebih dari yang diperkirakan sebelumnya.

Surat kabar tersebut mengklaim, keduanya terlibat perkelahian fisik di sebuah restoran. Di restoran itu, hadir pula CEO Giorgio Furlani. Mereka harus dipisahkan Tare.

2. Berharap Gagal Lolos ke Liga Champions

Berikutnya, ada pula laporan yang lebih mengkhawatirkan. Menurut laporan Corriere della Sera, ketika Alexis Saelemaekers mencetak gol pembuka beberapa menit setelah pertandingan terakhir Serie A musim ini melawan Cagliari, satu-satunya anggota tim direksi yang merayakan di tribun adalah Tare.

Sumber tersebut mengisyaratkan, hal ini terjadi karena para direktur lainnya tahu bahwa dengan lolos Liga Champions, akan membuat pemecatan Allegri dan Tare menjadi lebih sulit dan mahal.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/28/47/3221154//luka_modric_comeback_ke_real_madrid_usai_tinggalkan_ac_milan-tFdc_large.jpg
Luka Modric Comeback ke Real Madrid Usai Tinggalkan AC Milan Akhir Musim Ini?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/27/47/3221028//juventus-5g9k_large.jpg
Juventus dan Milan Kompak Gagal ke Liga Champions untuk Pertama Kalinya dalam 35 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/26/47/3220801//ac_milan_memburu_tanda_tangan_andoni_iraola_setelah_memecat_massimiliano_allegri-3we2_large.jpg
Pecat Massimiliano Allegri, AC Milan Buru Andoni Iraola dan Unai Emery!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/25/47/3220504//cesc_fabregas_antara_como_1907_lolos_ke_liga_champions_2026_2027_como1907-HdVm_large.jpg
Hasil Liga Italia 2025-2026: Como 1907 Lolos Liga Champions 2026-2027, Juventus dan AC Milan Merana!
https://pict.sindonews.com/webp/850/pena/news/2026/05/28/51/1711441/3-petenis-paling-berbakat-di-dunia-yang-tak-pernah-menjuarai-grand-slam-eul.webp
3 Petenis Paling Berbakat di Dunia yang Tak Pernah Menjuarai Grand Slam
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2023/08/08/Josko_Gvardiol_by_Man_City.jpeg
Man City Siap Rugi, Bek Andalan Diperebutkan Barcelona dan Real Madrid
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement