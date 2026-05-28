Luka Modric Comeback ke Real Madrid Usai Tinggalkan AC Milan Akhir Musim Ini?

MIMPI Luka Modric membawa AC Milan kembali berjaya di pentas Eropa pupus sudah. Kekalahan memalukan Rossoneri 1-2 dari Cagliari pada pekan terakhir Serie A musim ini membuat Milan hanya finis di peringkat keenam klasemen sehingga gagal menembus empat besar dan absen dari Liga Champions 2026/2027.

Dilansir dari Tuttosport, Modric dilaporkan sudah mengambil keputusan untuk tidak memperpanjang kontraknya bersama Milan yang habis akhir Juni ini. Meski tersedia opsi perpanjangan satu tahun, hak keputusan ada di tangan sang gelandang dan pilihannya sudah jelas, pergi.

1. Faktor Penentu Kepergian Modric

Setidaknya ada tiga faktor utama yang mendorong keputusan pemain berusia 40 tahun itu. Pertama, kegagalan Milan ke Liga Champions menjadi pukulan berat bagi Modric yang bergabung justru demi mengejar trofi Eropa.

Kedua, pemecatan pelatih Massimiliano Allegri sosok yang sangat dihormatinya, ikut merobohkan komitmen sang pemain.

Pemilik RedBird Gerry Cardinale sekaligus memecat Igli Tare, Geoffrey Moncada, dan Giorgio Furlani dalam satu momen, menciptakan ketidakpastian proyek yang tak bisa diabaikan Modric.

Ketiga, kedekatan pribadinya dengan Tare turut menjadi faktor pemain asal Kroasia tersebut. Modric bahkan sempat turun ke lapangan di laga terakhir melawan Cagliari dengan mengenakan pelindung wajah akibat cedera, sebuah pengorbanan yang ironisnya berakhir dengan kekalahan.

2. Reuni dengan Real Madrid

Lantas ke mana Modric berlabuh setelah meninggalkan San Siro? Tuttosport menyebut bahwa opsi Liga Arab Saudi dan MLS Amerika Serikat tidak menarik bagi peraih Ballon d'Or 2018 tersebut. Modric juga disebut tidak berniat kembali ke Dinamo Zagreb sebagai pemain aktif.

Yang mengejutkan, Real Madrid muncul sebagai tujuan paling realistis, namun bukan di atas lapangan. Gelandang asal Kroasia itu berpotensi kembali ke Santiago Bernabeu dalam kapasitas manajerial: entah sebagai direktur, atau sebagai anggota staf pelatih di bawah Jose Mourinho.