Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Luka Modric Comeback ke Real Madrid Usai Tinggalkan AC Milan Akhir Musim Ini?

Dian AF , Jurnalis-Kamis, 28 Mei 2026 |10:37 WIB
Luka Modric Comeback ke Real Madrid Usai Tinggalkan AC Milan Akhir Musim Ini?
Luka Modric Comeback ke Real Madrid Usai Tinggalkan AC Milan (Foto: Instagram/@acmilan)
A
A
A

MIMPI Luka Modric membawa AC Milan kembali berjaya di pentas Eropa pupus sudah. Kekalahan memalukan Rossoneri 1-2 dari Cagliari pada pekan terakhir Serie A musim ini membuat Milan hanya finis di peringkat keenam klasemen sehingga gagal menembus empat besar dan absen dari Liga Champions 2026/2027. 

Dilansir dari Tuttosport, Modric dilaporkan sudah mengambil keputusan untuk tidak memperpanjang kontraknya bersama Milan yang habis akhir Juni ini. Meski tersedia opsi perpanjangan satu tahun, hak keputusan ada di tangan sang gelandang dan pilihannya sudah jelas, pergi. 

Luka Modric

1. Faktor Penentu Kepergian Modric 

Setidaknya ada tiga faktor utama yang mendorong keputusan pemain berusia 40 tahun itu. Pertama, kegagalan Milan ke Liga Champions menjadi pukulan berat bagi Modric yang bergabung justru demi mengejar trofi Eropa. 

Kedua, pemecatan pelatih Massimiliano Allegri sosok yang sangat dihormatinya, ikut merobohkan komitmen sang pemain.

Pemilik RedBird Gerry Cardinale sekaligus memecat Igli Tare, Geoffrey Moncada, dan Giorgio Furlani dalam satu momen, menciptakan ketidakpastian proyek yang tak bisa diabaikan Modric. 

Ketiga, kedekatan pribadinya dengan Tare turut menjadi faktor pemain asal Kroasia tersebut. Modric bahkan sempat turun ke lapangan di laga terakhir melawan Cagliari dengan mengenakan pelindung wajah akibat cedera, sebuah pengorbanan yang ironisnya berakhir dengan kekalahan. 

2. Reuni dengan Real Madrid

Lantas ke mana Modric berlabuh setelah meninggalkan San Siro? Tuttosport menyebut bahwa opsi Liga Arab Saudi dan MLS Amerika Serikat tidak menarik bagi peraih Ballon d'Or 2018 tersebut. Modric juga disebut tidak berniat kembali ke Dinamo Zagreb sebagai pemain aktif.

Yang mengejutkan, Real Madrid muncul sebagai tujuan paling realistis, namun bukan di atas lapangan. Gelandang asal Kroasia itu berpotensi kembali ke Santiago Bernabeu dalam kapasitas manajerial: entah sebagai direktur, atau sebagai anggota staf pelatih di bawah Jose Mourinho.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/27/47/3221015//como_1907_menginginkan_nico_paz_tetap_berada_di_italia-P4Yw_large.jpg
Cesc Fabregas Kirim Pesan Tegas ke Real Madrid: Como 1907 Ingin Nico Paz Tetap di Sini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/27/51/3221104//pascal_struijk_gagal_masuk_skuad_timnas_belanda_di_piala_dunia_2026_pascalstruijk-C1Xl_large.jpg
Pascal Struijk Gagal Masuk Skuad Timnas Belanda di Piala Dunia 2026, Merapat ke Timnas Indonesia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/27/46/3221061//pemain_como_1907_nico_paz-xqWr_large.jpg
Nico Paz Dikabarkan Ogah Kembali ke Real Madrid, Pilih Bertahan di Como 1907
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/27/47/3221028//juventus-5g9k_large.jpg
Juventus dan Milan Kompak Gagal ke Liga Champions untuk Pertama Kalinya dalam 35 Tahun
https://pict.sindonews.com/webp/850/pena/news/2026/05/28/11/1711439/sejarah-crystal-palace-juara-uefa-conference-league-qzm.webp
Sejarah, Crystal Palace Juara UEFA Conference League
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/01/21/pelatih_manchester_city_pep_guardiola.jpg
Pep Guardiola Umumkan Tertarik Latih Timnas Inggris, Thomas Tuchel Terancam
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement