Igor Tolic Beri Kabar Buruk untuk Suporter Persib Bandung: Gabriel Mutombo Sakit, Mariano Peralta Belum Siap Main

PELATIH Persib Bandung Igor Tolic mengungkap alasan Gabriel Mutombo tidak masuk skuad saat Maung Bandung -julukan Persib Bandung- mengalahkan DPMM FC 1-0 di matchday kedua Grup A Piala Presiden 2026 yang berlangsung di Stadion si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada Selasa 28 Juli 2026 malam WIB.

Menurut Igor Tolic, Gabriel Mutombo mengalami gangguan kesehatan akibat proses adaptasi setelah tiba di Indonesia. Ia juga mengonfirmasi sang rekrutan anyar Mariano Peralta belum akan debut dalam waktu dekat.

Igor Tolic sebut alasan Gabriel dan Peralta absen lawan DPMM FC. (Foto: Agi Ilman/Okezone)

“Pagi ini (kemarin) dia melaporkan sedang sakit. Dalam sepakbola, kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Semua pemain memang membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan cuaca, iklim, bahkan virus yang ada di lingkungan baru,” ujarnya usai pertandingan melawan DPMM FC.

1. Mariano Peralta Belum Main Lawan Tampines Rovers

Sementara itu, Mariano Peralta dipastikan belum main di laga berikut. Sekadar diketahui, Persib Bandung akan menantang Tampines Rovers di laga pamungkas Grup A Piala Presiden 2026 pada Jumat, 31 Juli 2026 pukul 19.30 WIB.



“Kemungkinan besar tidak. Sepertinya ia tidak akan bermain karena baru saja tiba. Dengan perbedaan waktu sekitar 12 hingga 14 jam, mustahil ia siap bermain hanya dalam waktu tiga hari,” kata Igor Tolic.





Ia menambahkan seluruh pemain baru akan dipersiapkan secara bertahap agar berada dalam kondisi terbaik menghadapi padatnya agenda Persib Bandung musim ini, termasuk playoff AFC Champions League 2, Super League, League Cup dan ASEAN Club Championship.