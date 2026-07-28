Hasil Tampines Rovers vs Arema FC di Piala Presiden 2026: Singo Edan Menang Tipis 2-1!

BANDUNG – Arema FC berhasil memetik kemenangan di laga lanjutan Grup A Piala Presiden 2026 usai menghabisi wakil Singapura, Tampines Rovers, dengan skor tipis 2-1. Duel sengit antarkedua kesebelasan tersebut dihelat di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung, Jawa Barat, pada Selasa (28/7/2026) sore WIB.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Sejak peluit babak pertama dibunyikan, skuad berjuluk Singo Edan langsung mengambil inisiatif menyerang untuk menekan lini pertahanan lawan. Tampines Rovers yang tak tinggal diam mencoba keluar menyerang lewat skema serangan balik cepat, meski belum membuahkan hasil hingga pertengahan paruh pertama.

Kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-26 ketika Gustavo Enrique sukses mencatatkan namanya di papan skor. Memanfaatkan umpan matang dari Careca, penyerang tersebut dengan tenang meneruskannya menjadi gol pembuka bagi Arema FC.

Permainan agresif terus ditunjukkan oleh anak asuh Marquinhos Santos selepas gol pertama tercipta. Gustavo Enrique kembali menjadi mimpi buruk bagi lini belakang lawan lewat sontekan jarak dekat pada menit ke-34 yang menggandakan keunggulan timnya.

Menjelang akhir babak pertama, Tampines Rovers meningkatkan intensitas serangan untuk memperkecil ketertinggalan. Upaya keras klub asal Singapura tersebut membuahkan hasil manis berkat gol yang dicetak oleh Dylan Fox pada masa injury time tepatnya menit ke-45+3.

Skor 2-1 untuk keunggulan sementara Arema FC bertahan hingga wasit meniup peluit tanda berakhirnya babak pertama. Memasuki paruh kedua, jalannya pertandingan semakin berjalan menarik dengan tempo yang cukup tinggi.

Tampines Rovers vs Arema FC. (Foto: Instagram/aremafcofficial)

Babak Kedua

Tertinggal satu gol membuat Tampines Rovers langsung menggebrak pertahanan Arema FC sejak awal paruh kedua. Tim besutan Mohamed Nazri tersebut berupaya keras untuk mencari gol penyama kedudukan melalui gempuran masif.

Kendati berada di bawah tekanan, lini belakang Arema FC tampil disiplin dalam mementahkan berbagai peluang lawan. Di sisi lain, skema serangan balik cepat yang dilancarkan Skuad Singo Edan juga beberapa kali menebar ancaman berbahaya.