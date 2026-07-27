Pembukaan Piala Presiden 2026 Berjalan Sukses, Maruarar Sirait dan Erick Thohir Bangga!

KETUA Steering Committee (SC) Piala Presiden 2026, Maruarar Sirait, dan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir mengapresiasi pembukaan turnamen pramusim Piala Presiden 2026 berjalan kondusif. Keduanya yakin turnamen ini menjadi bukti sepakbola Indonesia terus berkembang.

1. Laga DPMM FC vs Tampines Rovers Jadi Pembuka

Dua pertandingan pembuka Piala Presiden 2026 telah selesai, Sabtu 25 Juli 2026. Kedua pertandingan itu mempertemukan empat tim yang berlangsung di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung, Jawa Barat.

Duel DPMM FC vs Tampines Rovers berakhir 2-2.

DPMM FC (Brunei Darussalam) versus Tampines Rovers (Singapura) menjadi laga pembuka pada sore hari atau pukul 15.30 WIB. Laga itu berakhir dramatis dengan skor sama kuat 2-2.

Kemudian dilanjutkan dengan pertandingan Persib Bandung versus Arema FC pada pukul 19.45 WIB. Di depan puluhan ribu Bobotoh -sebutan suporter Persib, pasukan Igor Tolic mampu menekuk Arema FC dengan skor tipis 1-0.

Dua laga itu menjadi penanda turnamen pramusim edisi kedelapan Piala Presiden. Keberhasilan upacara dan laga pembuka terbukti dari tiket yang terjual habis untuk pertandingan Persib versus Arema FC.

Maruarar Sirait menilai, kesuksesan ini tidak terlepas dari peran semua pihak yang mendukung Piala Presiden 2026. Ara -sapaan akrab Maruarar Sirait- mengatakan hiburan rakyat ini tidak hanya mengembangkan ekosistem suporter, tetapi juga menghidupkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

"Saya rasa ini benar-benar hiburan rakyat," kata Maruarar Sirait kepada awak media, termasuk Okezone di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung, Jawa Barat pada Sabtu 25 Juli 2026.