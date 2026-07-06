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Adu Kisaran Gaji Sandy Walsh di Buriram United dengan Persib Bandung, bak Bumi dan Langit?

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Senin, 06 Juli 2026 |21:21 WIB
Adu Kisaran Gaji Sandy Walsh di Buriram United dengan Persib Bandung, bak Bumi dan Langit?
Simak adu kisaran gaji Sandy Walsh di Buriram United dengan Persib Bandung (Foto: Instagram/@sandywalsh)
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ADU kisaran gaji Sandy Walsh di Buriram United dengan Persib Bandung. Apakah bak bumi dan langit?

Sandy Walsh bikin heboh jagat sepakbola Tanah Air. Usai mengantarkan Buriram United merebut treble winners, ia memutuskan bergabung dengan Persib Bandung.

Sandy Walsh resmi berseragam Persib Bandung dengan kontrak selama tiga tahun (Foto: Persib Bandung)
Sandy Walsh resmi berseragam Persib Bandung dengan kontrak selama tiga tahun (Foto: Persib Bandung)

Bahkan, personel Timnas Indonesia itu mengikat kontrak tiga tahun. Walsh dipersiapkan untuk menjadi investasi jangka panjang di Persib.

1. Gaji Sandy Walsh di Persib Bandung

Lantas, berapa gaji Sandy Walsh di Persib Bandung? Seperti biasa, tidak ada informasi pasti soal yang satu ini.

Tapi, angkanya bisa diperkirakan lewat harga pasar sang pemain karena indikatornya salah satunya berasal dari gaji. Menurut Transfermarkt, Walsh ditaksir memiliki nilai pasaran Rp10,43 miliar!

Itu artinya, Walsh akan menerima Rp869 juta per bulan. Nilai tersebut tentu saja sangat fantastis untuk pemain berusia 31 tahun.

 

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