Misi Bersaing di Asia Jadi Penyebab Persib Bandung Tambah 2 Staf Pelatih asal Kroasia

PERSIB Bandung resmi memperkenalkan dua staf kepelatihan baru yang akan mendampingi pelatih kepala Igor Tolic menghadapi musim 2026-2027. Manajemen menunjuk Zlatko Runje sebagai asisten pelatih dan Karlo Reinholz (pelatih fisik).

Pengumuman perekrutan kedua sosok asal Kroasia tersebut disampaikan manajemen Persib Bandung pada akhir pekan kemarin. Kehadiran mereka menjadi bagian dari persiapan Maung Bandung -julukan Persib Bandung- menghadapi jadwal kompetisi yang padat sepanjang musim.

1. Pengalaman Panjang Zlatko Runje dan Karlo Reinholz

Zlatko Runje resmi jadi asisten pelatih Persib Bandung. (Foto: Persib.co.id)

Zlatko Runje dipercaya membantu Igor Tolic dalam menyusun strategi permainan serta menangani berbagai aspek teknis tim. Pelatih 46 tahun asal Sinj, Kroasia, itu membawa pengalaman dari sejumlah klub di Eropa dan Asia.

Sebelum bergabung dengan Persib Bandung, Zlatko Runje pernah menjadi asisten pelatih FC Ballkani di Kosovo. Ia juga memiliki pengalaman sebagai pelatih kiper di FC Sheriff Tiraspol, Moldova, serta klub besar Kroasia, Hajduk Split.

Sementara itu, Karlo Reinholz ditunjuk sebagai pelatih fisik baru Persib Bandung untuk meningkatkan kebugaran dan ketahanan pemain. Perannya dinilai penting karena Maung Bandung akan tampil di empat ajang berbeda musim depan.

Persib Bandung dijadwalkan bersaing di Super League, League Cup, ASEAN Club Championship, dan AFC Champions League Two. Kondisi tersebut membuat kesiapan fisik pemain menjadi salah satu fokus utama tim pelatih.

Karlo Reinholz yang berusia 36 tahun memiliki pengalaman bekerja di sejumlah klub Eropa. Sebelum menerima tawaran Persib Bandung, ia pernah menjadi pelatih fisik di Ludogorets Razgrad, NK Osijek, dan Dinamo Zagreb.