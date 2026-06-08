Pramono Anung Berharap Shin Tae-yong Bantu Persija Persembahkan Trofi Super League di HUT Ke-500 Jakarta

JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyambut hangat penunjukan Shin Tae-yong (STY) sebagai pelatih anyar Persija Jakarta. Orang nomor satu di Jakarta tersebut menaruh ekspektasi tinggi agar juru taktik asal Korea Selatan itu mampu membawa tim Macan Kemayoran merengkuh gelar juara di kompetisi musim depan sebagai kado emas untuk Ibu Kota.

Menurut Pramono, keberhasilan STY mengantarkan Persija meraih juara pada musim depan akan menjadi kado istimewa bagi warga Jakarta. Sebab tahun 2027, Jakarta tepat berusia 500 tahun.

"Kebetulan tahun depan itu Jakarta 500 tahun. Sebagai gubernur Jakarta saya tentunya sangat berharap bahwa Persija dalam kepelatihan yang dibimbing oleh Shin Tae-yong bisa memberikan kado istimewa bagi Jakarta," ucap Pramono di Balai Kota Jakarta, Senin (8/6/2026).

1. Modal Kuat Skuad Macan Kemayoran

Secara materi pemain, Pramono menilai Persija memiliki modal kuat untuk menjuarai kompetisi musim 2026-2027. Apalagi beberapa pilar lokal Persija sebelumnya sudah mengenal karakter kepelatihan STY saat masih bahu-membahu di bawah bendera Timnas Indonesia, sebut saja seperti Rizky Ridho, Jordi Amat, Witan Sulaiman, Shayne Pattynama, Dony Tri Pamungkas, Fajar Fathurrahman, hingga Rayhan Hannan.

Shin Tae-yong resmi jadi pelatih Persija Jakarta (Foto: Youtube/Persija Jakarta)

"Pemain yang apa yang dimiliki pemain domestiknya itu cukup bagus lah, ada Ridho, Witan Sulaeman, dan macam-macam, Doni, dan saya berharap betul karena Shin Tae-yong ini kan punya pengalaman pernah menjadi pelatih nasional kita, pasti dia punya cara untuk bisa membuat Persija berprestasi lebih baik," sambung Pramono.

Di sisi lain, Pramono mengaku bahwa ia sebetulnya telah mengetahui STY akan melatih tim asal Ibu Kota sebelum resmi diumumkan ke publik.

"Ya, sebagai Gubernur pasti tahu lah, nggak mungkin Gubernur tahunya ketika diumumkan, pasti kan sudah tahu dulu. Saya tahu, saya tahu," tambahnya.