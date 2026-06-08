Persija Jakarta Siapkan Dana Rp545 Miliar untuk Bursa Transfer, Shin Tae-yong Bakal Datangkan Pemain Bintang?

JAKARTA – Persija Jakarta dikabarkan telah menyiapkan dana hingga Rp545 miliar untuk belanja pemain di bursa transfer jelang Super League 2026-2027. Nantinya nominal besar tersebut akan dimanfaatkan Shin Tae-yong demi memperkuat Persija yang mengincar gelar juara di musim mendatang.

“Shin Tae-yong a menjadi pelatih kepala Persija Jakarta. Demi target juara, Persija menjanjikan investasi sebesar $30 juta (Rp545 miliar) kepada STY untuk belanja pemain,” bunyi laporan dari Goalpost Asia, Senin (8/6/2026).

Suntikan dana melimpah ini menjadi modal berharga bagi Shin Tae-yong yang resmi diperkenalkan di Jakarta International Stadium (JIS), Senin (8/6/2026) siang WIB. Mantan pelatih Timnas Indonesia periode 2019-2025 itu diikat dengan durasi kontrak selama tiga tahun ke depan.

Kehadiran STY juga mencatatkan sejarah baru bagi Persija sebagai pelatih asing asal Asia pertama yang menukangi tim Ibu Kota setelah mendepak Mauricio Souza.

"Persija sebagai tim terbaik. Banyak tim yang bagus di Super League, tetapi dengan adanya banyak pembicaraan dengan Persija," ungkap Shin Tae-yong mengenai alasannya berlabuh ke Jakarta setelah sempat lowong pasca-menangani Ulsan HD.

Pelatih Persija Jakarta, Shin Tae-yong. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)

1. Proyek Besar

Dengan anggaran belanja yang melimpah, rumor perombakan skuad Persija Jakarta langsung memanas. Shin Tae-yong secara terbuka mengakui ketertarikannya untuk memanggil kembali para mantan anak asuhnya saat masih menukangi Timnas Indonesia.

Gayung bersambut, banyak mantan penggawa skuad Garuda yang dilaporkan menyatakan minat mereka untuk kembali bekerja sama dengan STY di Jakarta.