Jadi Pelatih Baru Borneo FC, Mauro Jeronimo Siap Rombal Besar-besaran Skuad Pesut Etam

SAMARINDA - Manajemen Borneo FC Samarinda langsung bergerak cepat mengamankan pelatih baru demi menatap kompetisi musim 2026-2027. Hanya berselang tiga hari pasca-berpisah dengan Fabio Lefundes, klub kebanggaan masyarakat Samarinda ini resmi memperkenalkan suksesor di kursi kepelatihan.

Pesut Etam -julukan Borneo FC- resmi menunjuk Mauro Jeronimo sebagai pelatih kepala untuk menghadapi persaingan musim depan. Kehadirannya menjadi awal dari fase baru yang tengah dibangun klub, baik di level domestik maupun kompetisi Asia.

Penunjukan pelatih asal Portugal tersebut tidak hanya sebatas pergantian di kursi kepelatihan. Borneo FC juga mulai menjalankan proses restrukturisasi skuad demi membentuk tim yang lebih sesuai dengan arah baru klub.

Melalui pernyataan resmi, manajemen menyampaikan optimisme terhadap pengalaman dan kualitas yang dimiliki Mauro. Pengalaman menangani tim di kawasan Asia dan ASEAN menjadi salah satu pertimbangan utama dalam keputusan tersebut.

1. Misi Besar

"Borneo FC Samarinda dengan bangga memperkenalkan Mauro Jeronimo sebagai pelatih kepala untuk mengarungi musim 2026/2027," tulis pernyataan resmi klub dikutip dari laman PT Liga Indonesia Baru (ILeague), Sabtu (13/6/2026).

Persijap Jepara vs Borneo FC. (Foto: Instagram/borneofc.id)

Manajemen menilai Mauro membawa karakter dan visi yang dibutuhkan untuk menjaga daya saing tim. Klub juga menaruh harapan besar agar era baru ini dapat menghadirkan prestasi yang lebih baik.

"Berbekal pengalaman melatih di kompetisi Asia dan ASEAN, pelatih asal Portugal ini hadir membawa visi, karakter, dan ambisi besar untuk membawa Pesut Etam terus bersaing di level tertinggi. Perjalanan baru dimulai. Tantangan baru menanti. Kita satukan langkah, bekerja lebih keras, dan memburu prestasi demi kejayaan Samarinda!! MANYALA," lanjut pernyataan tersebut.