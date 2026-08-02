Bintang Aston Villa Tyrone Mings Tersentuh dengan Sambutan Hangat, Kecewa Tak Sempat Cicipi Banyak Makanan Indonesia

Tyrone Mings merasa tersentuh dengan sambutan hangat yang diterima skuad Aston Villa dalam kunjungan ke Indonesia (Foto: Okezone/Aldhi Chandra Setiawan)

JAKARTA – Tyrone Mings merasa tersentuh dengan sambutan hangat yang diterima skuad Aston Villa dalam kunjungan ke Indonesia. Tapi, ia menyesal karena tak sempat mencicipi lebih banyak makanan lokal.

1. Nyaman

Mings dan skuad Aston Villa datang dalam rangka tur pramusim. Bek berpaspor Inggris itu mengatakan, keramahan masyarakat Indonesia menjadi salah satu alasan dirinya merasa nyaman meski berada jauh dari rumah.

"Ya, baik. Terima kasih banyak atas sambutannya. Saya rasa kami telah dibuat merasa sangat diterima,” kata Mings, dikutip Minggu (2/8/2026).

“Kami merasa seperti di rumah sendiri, yang mana itu bukan hal yang mudah dilakukan ketika kami melakukan perjalanan sejauh ini dan berada jauh dari budaya yang kami kenal," sambung eks pemain Bournemouth itu.

Pemain yang telah mengoleksi 18 penampilan bersama Timnas Inggris itu juga mengaku menikmati seluruh fasilitas yang disediakan selama berada di Indonesia. Mulai dari hotel, lapangan latihan, hingga kondisi stadion dinilainya memberikan kenyamanan bagi tim.

Mings menyebut pengalaman yang dirasakan Aston Villa sejauh ini berjalan sangat positif. Tak lupa, ia memuji makanan Indonesia yang dinilainya enak-enak.

"Tapi ini sangat menyenangkan, orang-orangnya sangat menyambut. Makanannya enak, hotelnya tentu saja bagus. Secara keseluruhan ini pengalamannya sangat bagus," aku Mings.