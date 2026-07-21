Andritany Ardhiyasa Resmi Perpanjang Kontrak di Persija Jakarta!

PERSIJA Jakarta memperpanjang kontrak Andritany Ardhiyasa dengan durasi satu musim menjelang musim 2026-2027 bergulir. Kehadiran pemain berposisi kiper itu masih dibutuhkan skuad Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- untuk mengejar target juara musim ini.

Presiden Persija Jakarta, Mohamad Prapanca, mengatakan keputusan mempertahankan Andritany didasari pertimbangan teknis sekaligus besarnya peran sang pemain di dalam tim. Menurut Prapanca, Andritany merupakan sosok yang memahami identitas, nilai, dan tuntutan bermain untuk Persija Jakarta.

Andritany Ardhiyasa melanjutkan masa bakti di Persija Jakarta. (Foto: Media Persija Jakarta)

“Andritany bukan hanya pemain yang memiliki kualitas dan pengalaman, tetapi juga sosok yang sangat memahami Persija. Loyalitas, kepemimpinan, dan pengaruh positifnya di dalam tim menjadi alasan kami mempertahankannya untuk satu musim lagi,” kata Mohamad Prapanca dalam keterangan Persija Jakarta yang diterima Okezone, Selasa (21/7/2026).

1. Jaga Standar Persija Jakarta Tetap Tinggi

Mohamad Prapanca berharap keberadaan Andritany dapat membantu tim menjaga standar tinggi, sekaligus menjadi teladan bagi para pemain yang lebih muda. Andritany diketahui punya pengalaman menghadapi berbagai situasi bersama Persija Jakarta.

“Kami berharap Andritany tetap memberikan kontribusi terbaik, baik ketika berada di lapangan maupun di ruang ganti. Pengalamannya dibutuhkan untuk membimbing dan memberikan pemahaman kepada pemain-pemain muda dan juga pemain-pemain baru," ucapnya.

"Agar dapat memberikan kontribusi terbaik, dan membantu Persija berjuang mencapai target tertinggi pada musim ini,” kata Prapanca.