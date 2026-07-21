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PSIM Yogyakarta Gelar Latihan Perdana, Siap Sambut Super League 2026-2027!

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 21 Juli 2026 |02:01 WIB
PSIM Yogyakarta Gelar Latihan Perdana, Siap Sambut Super League 2026-2027!
PSIM Yogyakarta siap memulai Super League 2026-2027. (Foto: Instagram/psimjogja_official)
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YOGYAKARTA PSIM Yogyakarta resmi mengawali persiapan menyongsong Super League 2026-2027 melalui sesi latihan perdana di Stadion Mandala Krida, Yogyakarta, Senin 20 Juli 2026. Agenda ini menjadi langkah awal PSIM Yogyakarta dalam membangun kerangka dan kekompakan tim menjelang bergulirnya musim baru.

Latihan tersebut menjadi awal persiapan PSIM setelah menyusun komposisi tim untuk menghadapi musim baru. Manajemen berharap agenda ini menjadi fondasi penting dalam membangun kekompakan skuad sejak awal pramusim.

Manajer PSIM, Iksan Mahar, memastikan latihan perdana sudah dimulai pada sore hari. Seluruh pemain yang sudah berada di Yogyakarta dijadwalkan mengikuti sesi latihan mulai pukul 15.30 WIB.

1. Skuad Belum Komplet

Meski demikian, Iksan mengakui komposisi pemain belum sepenuhnya lengkap. Sejumlah pemain lokal maupun asing masih dalam perjalanan atau menyelesaikan proses administrasi sebelum bergabung dengan tim.

Fahreza Sudin. (Foto: Instagram/psimjogja_official)
Fahreza Sudin. (Foto: Instagram/psimjogja_official)

"Untuk komposisi skuad tim saat ini memang belum komplet karena masih ada pemain yang dalam perjalanan atau menyelesaikan urusan administrasi. Total 21 pemain yang hadir, perpaduan asing dan lokal," ungkap Iksan dikutip dari laman resmi I.League, Selasa (21/7/2026).

Kondisi tersebut tidak mengubah rencana tim pelatih untuk memulai program latihan sesuai jadwal. PSIM Yogyakarta tetap ingin memaksimalkan waktu persiapan agar seluruh pemain dapat beradaptasi sebelum kompetisi dimulai.

2. Terbuka untuk Umum

Menariknya, latihan perdana Laskar Mataram akan dibuka untuk masyarakat. Keputusan tersebut diambil sebagai bentuk kedekatan klub dengan para pendukung yang selama ini setia memberikan dukungan.

 

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