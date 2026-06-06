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Resmi Lepas 7 Pemain Asing, Persija Jakarta Janji Bakal Bentuk Tim yang Lebih Tangguh

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 06 Juni 2026 |04:01 WIB
Resmi Lepas 7 Pemain Asing, Persija Jakarta Janji Bakal Bentuk Tim yang Lebih Tangguh
Persija Jakarta siap bentuk skuad lebih tangguh. (Foto: Instagram/persija)
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JAKARTA – Manajemen Persija Jakarta mengambil langkah besar dalam menyongsong musim baru dengan mengumumkan perpisahan resmi terhadap tujuh pemain asing mereka setelah kompetisi Super League 2025-2026 berakhir. Langkah perombakan skuad ini diambil sebagai bagian dari hasil evaluasi menyeluruh demi membangun kekuatan tim yang lebih segar untuk musim depan.

Tujuh pemain yang dipastikan tidak lagi berseragam Macan Kemayoran adalah Carlos Eduardo, Bruno Tubarao, Jean Mota, Emaxwell Souza, Allano Lima, Thales Lira, dan Alaaeddine Ajaraie. Lima nama pertama berstatus habis kontrak, sementara Thales dan Ajaraie kembali ke klub asalnya setelah masa peminjaman berakhir.

Perpisahan ini menandai berakhirnya kontribusi mereka bersama Persija sepanjang musim lalu. Manajemen klub pun menyampaikan apresiasi atas dedikasi dan profesionalisme yang telah ditunjukkan para pemain tersebut.

Carlos Eduardo menjadi pemain yang paling lama bertahan di antara tujuh nama tersebut. Kiper asal Brasil itu membela Persija sejak Liga 1 2024-2025 dan menuntaskan dua musim bersama tim ibu kota.

Pada musim 2025-2026, Eduardo mencatatkan 21 penampilan di bawah mistar gawang Persija. Dia membukukan 31 penyelamatan serta mencatatkan delapan clean sheet sepanjang kompetisi.

Persija Jakarta gagal juara Super League 2025-2026 Media Persija
Persija Jakarta gagal juara Super League 2025-2026 Media Persija

Sementara itu, Thales Lira, Bruno Tubarao, Emaxwell Souza, dan Allano Lima telah menjadi bagian dari skuad sejak awal musim. Keempat pemain tersebut turut memberikan kontribusi penting dalam perjalanan Persija sepanjang kompetisi.

1. Rapor Para Pemain yang Hengkang

Emaxwell tampil sebagai pencetak gol terbanyak Persija musim lalu dengan torehan 16 gol dan empat assist. Di sisi lain, Allano menjadi penyumbang assist terbanyak dengan koleksi sembilan assist serta sembilan gol.

Bruno Tubarao juga memberikan kontribusi positif selama berseragam Macan Kemayoran. Pemain asal Brasil itu menutup musim dengan catatan satu gol dan empat assist.

 

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