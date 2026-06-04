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Persija Jakarta Coret 7 Pemain Asing! Resmi Lepas Carlos Eduardo dan Jean Mota, Alaeddine Ajaraie Dikembalikan

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Kamis, 04 Juni 2026 |19:02 WIB
Persija Jakarta Coret 7 Pemain Asing! Resmi Lepas Carlos Eduardo dan Jean Mota, Alaeddine Ajaraie Dikembalikan
Persija Jakarta total mencoret tujuh pemain asingnya setelah melepas empat nama lain! (Foto: Instagram/@persija)
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JAKARTA – Persija Jakarta resmi melepas tujuh pemain asingnya usai Super League 2025-2026. Terbaru, Carlos Eduardo dan Jean Mota, dipastikan pergi dari Jakarta.

Sebelumnya, Persija berpisah dengan Bruno Tubarao, Allano Lima, dan Emaxwell Souza. Kemudian, kontrak Eduardo dan Jean Mota juga diakhiri per Kamis (4/6/2026) sore WIB.

Persija Jakarta gagal juara Super League 2025-2026 Media Persija

Di antara kelima nama itu, hanya Eduardo yang telah membela Persija sejak 2024-2025. Sementara, Tubarao, Allano, dan Maxwell baru datang di awal Super League 2025-2026, serta Jean Mota di tengah musim.

1. Pulangkan 2 Pemain Pinjaman

Selain lima nama di atas, Persija juga memulangkan dua pemain pinjamannya. Mereka adalah Thales Lira yang didatangkan pada awal musim dan Alaeddine Ajaraie yang masuk di tengah-tengah.

Presiden Persija Jakarta, Mohamad Prapanca, menyampaikan apresiasi atas perjuangan yang telah mereka hadirkan di musim 2025-2026. Ia memastikan kontribusi tujuh pemain tersebut tidak akan dilupakan begitu saja.  

"Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada mereka yang selama ini telah menunjukkan etos kerja, perjuangan, dan profesionalisme yang luar biasa dari hari ke hari bersama Persija,” kata Prapanca dalam keterangan resminya, dikutip Kamis (4/6/2026).

 

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