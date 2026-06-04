Usai Kepergian Allano Lima, Persija Jakarta Resmi Lepas Top Skor Maxwell Souza

JAKARTA – Manajemen Persija Jakarta terus melakukan perombakan besar-besaran dalam skuadnya demi menyongsong kompetisi Super League 2026-2027. Setelah sebelumnya berpisah dengan beberapa nama, kali ini Skuad Macan Kemayoran -julukan Persija- secara resmi melepas penyerang asing mereka, Maxwell Souza.

1. Kehilangan Mesin Gol Utama

Pemain asal Brasil tersebut memang terikat kontrak hanya satu musim bersama Persija. Sebelum melepas maxwell, Persija juga telah berpisah dengan legiun asing asal Brasil lainnya, Allano Lima.

Tim kebanggaan The Jakmania mengumumkan dilepasnya Emaxwell lewat laman Instagram @persija. Pemain itu pada musim ini memang punya peran penting karena mencatatkan 16 gol bagi klub ibu kota.

"Hadir dengan penuh keyakinan, untuk menjawab tantangan. Torehan 16 gol menjadi bukti, bahwa kerja keras dan dedikasi, takkan pernah mengkhianati," tulis Persija, dikutip Kamis (4/6/2026).

Emaxwell Souza

"Ini bukan sekadar tentang datang dan menciptakan cerita, tetapi tentang meninggalkan jejak yang akan selalu melekat di hati banyak Jakmania," tambahnya.