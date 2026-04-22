HOME BOLA LIGA INGGRIS

Disikat Brighton 0-3, Chelsea Ulangi Rekor Buruk 114 Tahun Silam

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Rabu, 22 April 2026 |19:19 WIB
Chelsea mengulangi rekor buruk 114 tahun silam usai dikalahkan Brighton 0-3 (Foto: Chelsea FC)
FALMER – Chelsea harus menelan kekalahan 0-3 dari Brighton & Hove Albion di pekan ke-34 Liga Inggris 2025-2026. Hasil itu sekaligus mengulangi rekor buruk 114 tahun silam!

Duel Brighton & Hove Albion vs Chelsea itu digelar di Stadion American Express, Falmer, Inggris, Rabu (22/4/2026) dini hari WIB. Bertekad bangkit, The Blues justru terkapar.

Liam Rosenior Ultimatum Skuad Chelsea Jelang Sambangi Markas Brighton

Tiga gol Brighton dibukukan Ferdi Kadioglu (3’), Jack Hinshelwood (56’), dan Danny Welbeck (90+1’). Chelsea pun menelan kekalahan kelima secara beruntun di Liga Inggris 2025-2026.

1. Ulangi Rekor Buruk

Parahnya lagi, dalam kurun waktu yang sama, skuad asuhan Liam Rosenior gagal mencetak satu gol pun! Mereka mengulangi catatan buruk yang ditorehkan pada November 1912.

“Chelsea kalah lima kali beruntun di pertandingan liga tanpa mencetak gol untuk pertama kali sejak November 1912. Sulit dipercaya,” cuit Opta Joe di akun X @OptaJoe, Rabu (22/4/2026).

Saking buruknya, Chelsea hanya lebih unggul sedikit dari Tottenham Hotspur dalam mengumpulkan poin di 9 laga terkini. Alejandro Garnacho dan kawan-kawan meraup 5 angka dibandingkan sang tetangga yang hanya 2.

 

