5 Calon Pelatih Chelsea jika Liam Rosenior Dipecat, Nomor 1 Diego Simeone!

SEBANYAK 5 calon pelatih Chelsea jika Liam Rosenior dipecat akan diulas Okezone. Masa depan Lima Rosenior sebagai pelatih Chelsea berada di ujung Tanduk. Penyebabnya karena dalam lima laga terkini di Liga Inggris 2025-2026, The Blues -julukan Chelsea- asuhan Liam Rosenior selalu kalah.

Terbaru, Chelsea kalah 0-3 dari Brighton & Hove Albion di pekan ke-33 Liga Inggris 2025-2026 pada Rabu, (22/4/2026) dini hari WIB. Menurut laporan Football365, manajemen Chelsea memutuskan memecat Liam Rosenior. Jika eks pelatih Strasbourg benar dipecat, siapa yang akan menjadi pelatih Chelsea selanjutnya?

Berikut 5 calon pelatih Chelsea jika Liam Rosenior dipecat:

1. Diego Simeone

Diego Simeone sejak Desember 2010 menangani Atletico Madrid. Selama menangani Los Colchoneros -julukan Atletico Madrid, Diego Simeone memenangkan dua trofi Liga Spanyol, Piala Super Eropa hingga jawara Liga Europa.

Setelah berjaya bersama Atletico Madrid, bukan tak mungkin Diego Simeone ingin melanjutkan karier di tempat lain. Chelsea bisa menjadi pelabuhan tepat bagi juru taktik asal Argentina tersebut.

2. Luis Enrique

Luis Enrique dipastikan meninggalkan Paris Saint-Germain (PSG) akhir musim ini. Lucho -sapaan akrab Luis Enrique- membuka peluang melanjutkan karier di tempat lain, termasuk Premier League, kompetisi yang belum pernah dicicipinya sebagai pelatih.

Pelatih asal Spanyol merupakan salah satu pelatih terbaik di dunia saat ini. Musim lalu, ia mengantarkan Les Parisiens -julukan PSG- meraih treble winners, sedangkan musim ini dalam perjalanan menyandingkan trofi Liga Prancis dan Liga Champions 2025-2026.