Liam Rosenior Ultimatum Skuad Chelsea Jelang Sambangi Markas Brighton

LONDON – Pelatih Chelsea, Liam Rosenior, mengeluarkan ultimatum kepada anak asuhnya jelang laga pekan ke-34 Liga Inggris 2025-2026 kontra Brighton & Hove Albion. Ia ingin mereka untuk berjuang demi klub di sisa kompetisi.

Duel Brighton & Hove Albion vs Chelsea itu akan berlangsung di Stadion American Express, Falmer, Inggris, Rabu 22 April 2026 pukul 02.00 WIB. The Blues datang dengan modal negatif.

1. Berat

Chelsea baru saja takluk 0-1 dari Manchester United di kandang sendiri pada akhir pekan lalu. Hasil negatif itu memperberat langkah Cole Palmer dan kawan-kawan untuk lolos ke Liga Champions 2026-2027.

Saat ini, Chelsea duduk di posisi 6 klasemen Liga Inggris 2025-2026 dengan 48 poin. Mereka berjarak 7 angka dari Liverpool di urutan 5 yang merupakan batas akhir ke Liga Champions musim depan.

Dengan 5 laga tersisa, dan masih harus menghadapi Liverpool di Anfield, semuanya terasa hidup mati bagi Chelsea. Karena itu, Rosenior enggan menggantungkan harapan kepada tim lain.

“Hal pertama adalah kami tidak bisa melihat ke tim-tim lain atau hasil-hasil lain. Kami harus melihat kepada diri sendiri. Itulah yang harus kami lakukan,” tegas Rosenior, dilansir dari laman resmi Chelsea, Selasa (21/4/2026).