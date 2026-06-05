Hasil Drawing ASEAN Club Championship 2026-2027: Persib Bandung Segrup dengan JDT hingga Port FC!

JAKARTA – Hasil drawing ASEAN Club Championship (ACC) 2026-2027 telah diumumkan di Jakarta, pada Jumat (5/6/2026) pagi WIB. Hasilnya Persib Bandung berada di Grup B bersama tim-tim kuat seperti wakil Malaysia, Johor Darul Takzim (JDT) dan Port FC (Thailand), sementara Borneo FC menempati Grup A.

Seperti yang diketahui ACC 2026-2027 menjadi edisi kelima dari turnamen antarklub di bawah naungan Federasi Sepak Bola ASEAN (AFF). Dari total 12 asosiasi anggota AFF, klub-klub dari Australia dan Timor Leste memilih tidak berpartisipasi musim ini.

Sebanyak 16 tim kontestan telah dibagi ke dalam dua grup besar. Regulasi ketat diterapkan dalam undian ini, di mana tim dari negara yang sama tidak boleh berada dalam satu grup, kecuali bagi Thailand yang mendapatkan dispensasi maksimal mengirimkan dua tim dalam satu grup karena status Buriram United sebagai juara bertahan dalam dua edisi terakhir.

1. Ada Dua Wakil Indonesia

Indonesia mengirimkan dua representatif terbaiknya untuk bertarung di ajang ini, yaitu Persib Bandung dan Borneo FC. Keikutsertaan kedua tim ini merupakan buah dari keberhasilan mereka menduduki posisi dua besar pada klasemen akhir kompetisi domestik Super League musim 2025-2026.

Sesuai regulasi resmi ACC, slot partisipasi memang diberikan kepada juara dan runner-up kasta tertinggi dari masing-masing negara peserta. Bagi Persib Bandung, kompetisi musim ini menjadi catatan sejarah tersendiri karena mereka berstatus sebagai tim debutan bersama dengan Kuching City (Malaysia), Port FC (Thailand), dan Ratchaburi FC (Thailand).

Persib Bandung juara Super League 2025-2026. (Foto: Instagram/liga1match)

2. Peta Persaingan Grup A dan Grup B

Berdasarkan hasil undian yang baru saja rampung, kedua wakil Indonesia tersebut dipastikan berada di grup yang terpisah. Borneo FC akan menghadapi ujian berat di Grup A karena harus bersaing langsung dengan sang juara bertahan, Buriram United, serta tim debutan asal Thailand lainnya, Ratchaburi FC.