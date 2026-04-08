Arsenal Menang, Liga Inggris Resmi Punya 5 Wakil di Liga Champions 2026-2027!

KEMENANGAN 1-0 Arsenal atas Sporting CP di leg I perempatfinal Liga Champions 2025-2026, menjadi berkah bagi wakil Inggris di kompetisi musim depan. Berkat kemenangan itu, Liga Inggris resmi memiliki lima wakil di Liga Champions 2026-2027!

Sejak musim lalu, dua liga dengan performa terbaik di kompetisi antarklub Eropa, berhak memiliki lima wakil di Liga Champions musim depannya. Liga Inggris sudah dipastikan tidak akan tergeser dari dua besar sehingga memiliki lima wakil di Liga Champions musim depan.

Arsenal bikin Inggris punya 5 wakil di Liga Champions 2026-2027. (Foto: X/@Arsenal)

“Kabar baik bagi Premier League. Klub yang finis di posisi lima klasemen akhir Liga Inggris berhak tampil di Liga Champions musim depan,” tulis Fabrizio Romano di akun Instagram-nya, @fabriziorom.

1. Siapa 5 Wakil Inggris Musim Depan?

Sejauh ini Arsenal sudah memastikan lolos Liga Champions 2026-2027. Koleksi 70 angka hingga pekan ke-31 Liga Inggris 2025-2026 membuat The Gunners -julukan Arsenal- tidak akan tergeser dari posisi lima besar.

Lantas, siapa pengisi empat wakil sisanya? Merujuk ke klasemen saat ini, Manchester City duduk di posisi dua dengan 61 angka, Manchester United (55), Aston Villa (54), Liverpool (49) dan Chelsea (48), Brentford (46) dan Everton (46).

Melihat perolehan poin di atas, Manchester City, Manchester United dan Aston Villa berpeluang besar mengikuti jejak Arsenal. Satu slot sisa akan diperebutkan Liverpool, Chelsea, Brentford dan Everton yang poinnya berbeda tipis.