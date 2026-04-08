HOME BOLA LIGA CHAMPION

Prediksi PSG vs Liverpool di Perempatfinal Liga Champions 2025-2026: The Reds Bakal Dipermalukan di Parc de Princes?

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Rabu, 08 April 2026 |11:04 WIB
PARIS – Duel raksasa akan tersaji di babak perempatfinal Liga Champions 2025-2026 saat Paris Saint-Germain (PSG) menjamu Liverpool pada leg pertama, Kamis 9 April 2026 dini hari WIB. Bertanding di Parc des Princes, Paris, Prancis, laga ini menjadi ujian krusial bagi pelatih Liverpool, Arne Slot, yang tengah berada di bawah tekanan besar akibat performa tim yang merosot tajam.

Kondisi kedua tim bak bumi dan langit jelang laga leg pertama perempatfinal Liga Champions 2025-2026 tersebut. PSG tampil perkasa sebagai pemimpin klasemen Ligue 1 dan baru saja memetik kemenangan meyakinkan 3-1 atas Toulouse.

Sebaliknya, Liverpool datang dengan luka dalam setelah dihancurkan Manchester City 0-4 di perempatfinal Piala FA 2025-2026 akhir pekan lalu, sebuah hasil yang membuat kredibilitas taktik Slot mulai dipertanyakan oleh para penggemar The Reds –julukan Liverpool.

1. Badai Cedera Liverpool

Masalah utama Liverpool saat ini adalah inkonsistensi pertahanan dan buruknya rekor laga tandang. Virgil van Dijk dan kawan-kawan tercatat selalu kebobolan dalam delapan pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi.

Tak hanya itu, Liverpool telah menelan 15 kekalahan sepanjang musim ini, catatan terburuk The Reds sejak musim 2014-2015. Situasi semakin pelik dengan absennya sejumlah pilar seperti Alisson Becker, Conor Bradley, dan Wataru Endo akibat cedera panjang.

Wolves vs Liverpool. (Foto: Instagram/liverpoolfc)

Di sisi lain, PSG asuhan Luis Enrique sedang dalam momentum emas. Les Parisiens –julukan PSG– belum terkalahkan dalam delapan dari sembilan laga terakhir mereka. PSG juga memiliki rekor mentereng melawan tim-tim Inggris di Liga Champions, dengan catatan tujuh laga tak terkalahkan.

Ditambah kembalinya pemain kunci seperti Vitinha, Joao Neves, dan Nuno Mendes ke starting XI setelah diistirahatkan di liga domestik diprediksi akan membuat aliran serangan PSG semakin cair dan berbahaya.

 

