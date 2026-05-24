HOME BOLA LIGA INDONESIA

HP Frans Putros Hilang di Tengah Lautan Bobotoh, Pemain Persib Bandung Kompak Bikin Pengumuman Darurat!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Minggu, 24 Mei 2026 |16:20 WIB
HP Frans Putros Hilang di Tengah Lautan Bobotoh, Pemain Persib Bandung Kompak Bikin Pengumuman Darurat. (Foto: Instagram/persib)
BANDUNG — Di tengah gemerlap dan lautan manusia yang merayakan keberhasilan Persib Bandung mencetak hattrick juara Super League 2025-2026, sebuah kabar kurang menyenangkan datang dari para pemain Maung Bandung. Penggawa andalan Persib, Frans Putros, dilaporkan kehilangan telepon genggam (HP) miliknya di tengah hiruk-pikuk konvoi kemenangan yang berlangsung pada Minggu (24/5/2026).

Insiden hilangnya ponsel Frans Putros ini pertama kali mencuat setelah barisan pemain Persib kompak mengunggah pengumuman melalui Instagram Stories mereka.

Bek asing Julio Cesar, bersama deretan pilar penting lainnya seperti Uilliam Barros, Andrew Jung, Berguinho, Saddil Ramdani, hingga kapten Marc Klok, secara masif meminta bantuan kepada semua pihak, terutama Bobotoh, untuk ikut melacak keberadaan barang berharga milik rekan setimnya tersebut.

Dalam video yang beredar, Frans Putros kehilangan ponselnya saat melewati kerumunan bobotoh. Ia menyadari ponselnya terjatuh, dan bobotoh di sekitar ikut mencari, namun tak kunjung menemukan.

HP Frans Putros hilang saat pawai juara Persib Bandung
1. Lautan Biru Kepung Pusat Kota Bandung

Kehilangan tersebut diduga kuat terjadi akibat padatnya rute konvoi yang dihadiri oleh ratusan ribu suporter sejak pagi hari. Berdasarkan pantauan di lapangan, antusiasme luar biasa Bobotoh tersebar merata di beberapa titik jantung kota, mulai dari Jalan Sunda, Jalan Naripan, Asia-Afrika, hingga puncaknya di Jalan Lembong.

Suporter yang menyemut dengan atribut lengkap, syal, dan jersey kebanggaan sukses membuat atmosfer Kota Kembang membiru total. Ketika rombongan kendaraan yang membawa piala dan tim melintas, situasi langsung pecah oleh histeria massa yang berebut merapat untuk mengabadikan momen bersejarah ini melalui kamera ponsel mereka.

 

