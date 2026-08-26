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HOME BOLA LIGA INGGRIS

2 Pemain yang Didatangkan Manchester United Setelah Carlos Baleba, Nomor 1 Juara AFC Champions League Elite!

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 26 Agustus 2026 |10:55 WIB
2 Pemain yang Didatangkan Manchester United Setelah Carlos Baleba, Nomor 1 Juara AFC Champions League Elite!
Ivan Toney diincar Manchester United. (Foto; Instagram/@ivantoney1)
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SEBANYAK 2 pemain yang didatangkan Manchester United setelah Carlos Baleba akan diulas Okezone. Manchester United baru saja mendatangkan Carlos Baleba dari Brighton & Hove Albion sebesar 75,9 juta euro atau setara Rp1,56 triliun untuk mendatangkan gelandang 22 tahun tersebut.

Total di bursa transfer musim panas 2026, Manchester United telah mendatangkan tujuh pemain. Namun, total tujuh pemain baru belum membuat manajemen dan tim kepelatihan Manchester United puas.

Manchester United masih berhasrat mendatangkan setidaknya dua pemain baru sebelum bursa transfer musim panas 2026 ditutup pada Senin, 31 Agustus 2026. Lantas, siapa saja dua pemain yang dimaksud?

Berikut 2 pemain yang didatangkan Manchester United setelah Carlos Baleba, mengutip dari Daily Express:

1. Ivan Toney (Al Ahli)

Ivan Toney

Ivan Toney dalam dua musim terakhir memilih berkarier di Arab Saudi bersama Al Ahli. Bersama Al Ahli, Ivan Toney sukses besar hingga kembali masuk ke Timnas Inggris.

Total selama dua musim membela Al Ahli, ia mengemas 75 gol dan 17 assist dari 95 penampilan di semua kompetisi. Untuk musim ini saja, ia mengemas tiga gol hanya dari dua laga Liga Arab Saudi 2026-2027!

Berkat bantuan Ivar Toney, Al Ahli memenangkan trofi AFC Champions League Elite dalam dua musim terakhir! Setelah sukses besar di Arab Saudi, bukan tak mungkin Ivan Toney kembali berkarier di Inggris bersama Manchester United.

Saat ini Manchester United tidak memiliki penyerang yang benar-benar tajam. Musim lalu saja, Sesko hanya mencetak 12 gol bersama Manchester United.

 

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