5 Calon Juara Liga Inggris 2026-2027, Nomor 1 Arsenal Back to Back Kampiun!

SEBANYAK 5 calon juara Liga Inggris 2026-2027 akan diulas Okezone. Liga Inggris 2026-2027 resmi bergulir pada Sabtu 22 Agustus 2026 dini hari WIB. Laga pembuka mempertemukan juara bertahan Arsenal melawan tim promosi Coventry City.

Melihat persiapan tim dan perubahan yang dilakukan jelang musim baru, Okezone menilai ada lima klub yang berpeluang keluar sebagai juara Liga Inggris 2026-2027. Siapa saja?

Berikut 5 calon juara Liga Inggris 2026-2027:

1. Arsenal

Di saat mayoritas tim-tim papan atas Liga Inggris berganti pelatih, Arsenal tetap memercayai sang juru taktik, Mikel Arteta. Kondisi itu membuat skuad Arsenal tak perlu beradaptasi karena tetap ditangani pelatih muda berprestasi, Mikel Arteta.

Mikel Arteta juga memulai musim 2026-2027 dengan ancaman manis kepada tim-tim pesaing. Bersua Manchester City di Community Shield pada Minggu 16 Agustus 2026 malam WIB, The Gunners -julukan Arsenal- menang 3-0!

2. Manchester City

Pertama kali dalam 10 tahun terakhir, Manchester City tak lagi dilatih Pep Guardiola. Kursi pelatih saat ini ditempati juru taktik asal Italia, Enzo Maresca.

Enzo Maresca dikenal sebagai pelatih spesialis juara. Ia membawa Leicester City juara Liga 2 Inggris 2023-2024, serta mengantarkan Chelsea kampiun Liga Konferensi Eropa 2024-2025 dan Piala Dunia 2025. Diberi skuad yang lebih mewah ketimbang saat melatih Chelsea, tak ada alasan bagi Enzo Maresca untuk tidak membawa The Citizens jawara Liga Inggris.