5 Pemain Liga Inggris 2026-2027 dengan Harga Termahal di Fantasy Premier League, Nomor 1 Pecahkan Rekor!

Berikut lima pemain Liga Inggris 2026-2027 dengan harga termahal di Fantasy Premier League (Foto: Premier League)

BERIKUT lima pemain Liga Inggris 2026-2027 dengan harga termahal di Fantasy Premier League. Bahkan, ada yang sukses memecahkan rekor!

Liga Inggris 2026-2027 segera bergulir akhir pekan ini. Kompetisi ini turut diramaikan dengan game bernama Fantasy Premier League (FPL) setiap musimnya.

Jelang musim baru, para pemain FPL semakin pusing dengan naiknya harga sejumlah pesepakbola andalan. Siapa saja yang kini menjadi sosok termahal? Simak ulasan berikut ini.

5 Pemain Liga Inggris 2026-2027 dengan Harga Termahal di Fantasy Premier League

1. Erling Haaland

Bomber Manchester City ini memecahkan rekor sebagai pemain dengan banderol paling mahal di FPL sepanjang sejarah. Betapa tidak, di edisi kali ini, Haaland memiliki harga 15,5 poundsterling.

Harga ini meningkat 1,5 poundsterling ketimbang banderolnya di awal musim 2025-2026. Kenaikan tersebut wajar karena Haaland jadi penyumbang poin terbanyak musim lalu dengan 239 angka berkat 27 gol dan 8 assist.

2. Bruno Fernandes

Gelandang Manchester United ini mengalami kenaikan harga yang signifikan. Bruno Fernandes kini memiliki nilai 12 juta poundsterling atau naik 3 poundsterling dibandingkan musim lalu!

Peningkatan harga tidak terlepas dari sumbangsih pemain asal Portugal tersebut. Bruno Fernandes hanya kalah dari Haaland dengan 235 poin berkat 9 gol dan 24 assist.

3. Cole Palmer

Pemain Chelsea ini mengalami penurunan nilai dibandingkan 2025-2026. Palmer kini hanya punya harga 9,5 poundsterling atau turun 1 poundsterling ketimbang musim lalu.

Betapa tidak, pesepakbola berpaspor Inggris ini hanya memberi sumbangan 114 poin sepanjang musim. Walau begitu, Palmer tetap menjadi aset mahal dengan harganya tersebut.