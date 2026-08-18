Paul Scholes Ungkap Alasan Arsenal Bakal Juara Lagi dan Manchester United Finis di Peringkat 3 Liga Inggris 2026-2027

Arsenal diprediksi bakal berjaya lagi di Liga Inggris 2026-2027. (Foto: Instagram/arsenal)

KOMPETISI Liga Inggris musim 2026-2027 akan segera dimulai akhir pekan ini, Sabtu 22 Agustus 2026. Menjelang bergulirnya Premier League, bursa prediksi dari para pengamat sepak bola mulai ramai diperbincangkan, termasuk ramalan mengejutkan dari legenda Manchester United, Paul Scholes, terkait peta persaingan juara.

Arsenal selaku juara bertahan dijadwalkan menjamu tim promosi Coventry City pada laga pembuka di Stadion Emirates. Skuad asuhan Mikel Arteta diprediksi banyak pihak bakal kembali juara, termasuk oleh Scholes yang menjagokan Arsenal.

1. Kelemahan Utama Manchester United

Scholes menilai mantan klubnya, Manchester United, masih tertinggal dalam perburuan gelar juara musim ini. Berada di bawah komando pelatih Michael Carrick untuk musim penuh pertamanya, Setan Merah diprediksi hanya mampu finis di peringkat ketiga.

Menurut Scholes, Setan Merah masih memiliki pekerjaan rumah yang sangat besar di sektor pertahanan dan lini tengah. Ia menyoroti kurangnya fisik dan daya jelajah di area sentral yang membuat pertahanan United kerap dieksploitasi lawan.

"Man United (finis) ketiga, bagi saya. Menurut saya, mereka punya banyak pekerjaan rumah. Saya rasa lini tengah mereka butuh penguatan, khususnya bek tengah yang belum cukup bagus," ujar Scholes, dikutip dari Give Me Sport, Selasa (18/8/2026).

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2. Prediksi Lengkap 6 Besar

Lebih lanjut, Scholes melihat Arsenal sebagai tim yang terlalu kuat untuk dibendung musim ini berkat kedalaman skuad serta tambahan amunisi baru seperti Bruno Guimaraes dan Christos Tzolis. Jadi, Scholes sangat menjagokan Arsenal untuk mempertahankan gelar juara.

"Mereka (Arsenal) terlihat kuat. Terlalu kuat. Mereka akan juara lagi," sambung Scholes.