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Jadwal Pekan Ke-1 Liga Inggris 2026-2027: Ada Arsenal vs Coventry City hingga Hull City vs Manchester United

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Selasa, 18 Agustus 2026 |13:19 WIB
Jadwal Pekan Ke-1 Liga Inggris 2026-2027: Ada Arsenal vs Coventry City hingga Hull City vs Manchester United
Arsenal vs Manchester City di Community Shield 2026. (Foto: Instagram/arsenal)
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KOMPETISI Liga Inggris musim 2026-2027 akan segera bergulir akhir pekan ini. Sorotan utama tertuju pada sang juara bertahan Arsenal yang berambisi mempertahankan takhta di tengah perombakan skuad dari para rival utamanya.

Mikel Arteta bersama The Gunners baru saja mengawali musim dengan manis usai membungkam Manchester City 3-0 di ajang Community Shield 2026. Kini, ujian sesungguhnya di liga domestik sudah di depan mata bagi tim-tim top Inggris.

1. Jadwal Lengkap Laga Pembuka Pekan Pertama

Rangkaian pertandingan pekan pembuka Liga Inggris musim 2026-2027 akan dibuka secara resmi pada Sabtu dini hari, 22 Agustus 2026. Laga perdana mempertemukan sang juara bertahan Arsenal yang menjamu tim promosi Coventry City di Stadion Emirates.

Selanjutnya pada hari yang sama, sejumlah pertandingan menarik tersaji pada Sabtu malam, 22 Agustus 2026. Hull City dijadwalkan menghadapi Manchester United, sementara Ipswich Town menjamu Sunderland, dan Everton bersua Crystal Palace.

Pelatih Mikel Arteta memberi instruksi di Final Liga Champions 2025-2026 (Foto: Arsenal)
Pelatih Mikel Arteta memberi instruksi di Final Liga Champions 2025-2026 (Foto: Arsenal)

Pertandingan pembuka lainnya mempertemukan Nottingham Forest melawan Leeds United serta Brentford yang akan menantang Tottenham Hotspur pada Sabtu malam pukul 23.30 WIB. Perjuangan klub-klub London dan papan atas lainnya langsung diuji di pekan perdana ini.

Memasuki hari Minggu, 23 Agustus 2026, giliran Manchester City yang bertarung melawan Bournemouth. Pada waktu yang bersamaan, Brighton & Hove Albion akan berhadapan dengan Aston Villa, disusul duel seru antara Newcastle United kontra Liverpool.

Pekan pertama Liga Inggris musim ini akan ditutup pada Selasa dini hari, 25 Agustus 2026. Fulham dijadwalkan menjamu Chelsea yang kini berada di bawah era baru kepelatihan Xabi Alonso di Stamford Bridge.

 

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