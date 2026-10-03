Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Manchester City Ajukan Banding atas Tuduhan Pelanggaran Peraturan Keuangan, Tegaskan Tidak Bersalah

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Sabtu, 03 Oktober 2026 |22:09 WIB
Manchester City Ajukan Banding atas Tuduhan Pelanggaran Peraturan Keuangan, Tegaskan Tidak Bersalah
Manchester City Ajukan Banding atas Tuduhan Pelanggaran Peraturan Keuangan, Tegaskan Tidak Bersalah (Ilustrasi/Instagram/@mancity)
A
A
A

JAKARTA - Manchester City telah mengajukan banding atas semua tuduhan terkait pelanggaran peraturan keuangan. Klub berjuluk The Citizens itu pun membantah telah melanggar peraturan keuangan Liga Inggris, sebagaimana dituduhkan Komisi Independen. 

1. Manchester City Banding

"Manchester City Football Club dapat mengonfirmasi bahwa pada pukul 7 malam pada hari Kamis, 1 Oktober 2026, klub tersebut mengajukan banding komprehensif terhadap pendapat Komisi Liga Inggris, terkait dengan masalah disiplin Liga Primer," demikian pernyataan klub, melansir Sky Sports, Sabtu (3/10/2026). 

Pihak klub menyatakan tidak bersalah atas tuduhan dari Liga Inggris itu. Bahkan, Manchester City memiliki bukti untuk lepas dari tuduhan itu. 

Manchester City
Manchester City

"Posisi tegas klub adalah bahwa, berdasarkan berbagai alasan, pendapat tersebut mengandung kesalahan material yang jelas, baik dari segi hukum, prinsip, maupun fakta, dan tidak dapat diandalkan," katanya. 

"Klub tidak bersalah atas tuduhan yang dibuat oleh Liga Primer dan terdapat bukti yang tak terbantahkan dan komprehensif yang mendukung semua posisi klub terkait kasus ini," lanjutnya.

Namun, Manchester City akan terus menghormati proses hukum. "Tentu saja terbatas dalam hal apa yang dapat kami katakan lebih lanjut sampai semua proses selesai," katanya. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Liga Inggris Manchester City
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/01/45/3245354/pep_guardiola-0gyU_large.jpeg
Pep Guardiola Tulis Pesan Menyentuh Usai Manchester City Dinyatakan Bersalah Langgar Peraturan Keuangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/30/45/3245124/manchester_city-l6wQ_large.jpeg
Manchester City Dinyatakan Bersalah Langgar Aturan Keuangan, Legenda Liverpool Minta Gelar The Citizens Dicabut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/30/45/3244989/manchester_city-wkq8_large.jpeg
Liga Inggris Nyatakan Manchester City Bersalah atas Pelanggaran Keuangan, Gelembungkan Pendapatan hingga USD1 Miliar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/28/45/3244716/manchester_city_terancam_terdegradasi_ke_liga_5_inggris-9Xsv_large.jpg
Lewat Analisis Mendalam, Manchester City Terancam Terpental ke Liga 5 Inggris!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/28/45/3244557/roberto_mancini-RPuQ_large.jpg
Roberto Mancini Cuci Tangan di Tengah Badai Masalah Manchester City: Itu Bukan Masalah Saya
https://img.inews.id/media/750/files/inews_new/2026/08/26/bruno_fernandes.jpg
MU Dikepung 4 Klub, Bruno Fernandes di Persimpangan, Dijual atau Dipertahankan?
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement