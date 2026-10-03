Manchester City Ajukan Banding atas Tuduhan Pelanggaran Peraturan Keuangan, Tegaskan Tidak Bersalah

JAKARTA - Manchester City telah mengajukan banding atas semua tuduhan terkait pelanggaran peraturan keuangan. Klub berjuluk The Citizens itu pun membantah telah melanggar peraturan keuangan Liga Inggris, sebagaimana dituduhkan Komisi Independen.

1. Manchester City Banding

"Manchester City Football Club dapat mengonfirmasi bahwa pada pukul 7 malam pada hari Kamis, 1 Oktober 2026, klub tersebut mengajukan banding komprehensif terhadap pendapat Komisi Liga Inggris, terkait dengan masalah disiplin Liga Primer," demikian pernyataan klub, melansir Sky Sports, Sabtu (3/10/2026).

Pihak klub menyatakan tidak bersalah atas tuduhan dari Liga Inggris itu. Bahkan, Manchester City memiliki bukti untuk lepas dari tuduhan itu.

Manchester City

"Posisi tegas klub adalah bahwa, berdasarkan berbagai alasan, pendapat tersebut mengandung kesalahan material yang jelas, baik dari segi hukum, prinsip, maupun fakta, dan tidak dapat diandalkan," katanya.

"Klub tidak bersalah atas tuduhan yang dibuat oleh Liga Primer dan terdapat bukti yang tak terbantahkan dan komprehensif yang mendukung semua posisi klub terkait kasus ini," lanjutnya.

Namun, Manchester City akan terus menghormati proses hukum. "Tentu saja terbatas dalam hal apa yang dapat kami katakan lebih lanjut sampai semua proses selesai," katanya.